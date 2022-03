Gli ordini della nuova Alfa Romeo Tonale si aprono con la versione di lancio Edizione Speciale che può essere ordinata sia in concessionaria che registrandosi sulla piattaforma online Alfa Romeo a questo indirizzo . Questa Tonale Edizione Speciale si caratterizza per una dotazione particolarmente ricca, è basata sulla motorizzazione "middle hybrid" 1.5 benzina da 130 CV e ha un prezzo di lancio di 39.000 euro.

La configurazione Hybrid del motore 1.5 quattro cilindri da 130 CV sfrutta un motore elettrico da 15 kW a 48 volt che rappresenta l'evoluzione del sistema mild hybrid all'interno del Gruppo Stellantis. L'elettromotore non si limita infatti ad affiancare il motore termico per ridurre consumi ed emissioni, ma è in grado di trasmettere il moto alle ruote.

L'Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 160 CV Hybrid sarà invece ordinabile dal mese di maggio 2022 a un prezzo non ancora ufficializzato, ma che è già configurabile online.

Dotazione full optional per la Tonale Edizione Speciale

Nella dotazione di serie di Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale sono compresi i cerchi in lega da 20", le pinze freno rosse marchiate Brembo, i fari full LED adattivi Matrix, i cristalli posteriori oscurati, il sistema keyless entry e il portellone automatico con sistema hands free. L'allestimento è praticamente full optional e include anche palette cambio in alluminio sul volante sportivo in pelle, radio Navi touch da 10,25’’ con controllo vocale, connettività Apple Car Play e Android Auto con ricarica wireless dello smartphone, cruise control adattivo, rilevamento segnali stradali e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale

Ricordiamo che sulla Tonale è di serie il sistema di infotainment integrato con sistema operativo Android, connettività 4G con aggiornamenti OTA (Over the air), strumentazione digitale su display da 12,3", schermo touch in plancia da 10,25" e un'interfaccia multitasking con la fluidità tipica degli smartphone.

Finanziamento da 299 euro al mese o noleggio da 389 euro

Per l'Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 130 CV Hybrid sono previste due offerte finanziarie di lancio proposte da FCA Bank e da Leasys. Con FCA Bank è possibile essere tra i primi a poter guidare la Tonale Edizione Speciale, che di listino costa 39.000 euro e ha una garanzia estesa fino a 5 anni, con un anticipo di 11.560 euro e 36 rate da 299 euro. Alla scadenza del contratto il cliente ha la possibilità di sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la rata finale residua (21.652 euro) o rifinanziandola, oppure restituirla.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale

Il noleggio a lungo termine di Leasys si chiama invece Noleggio Chiaro e consente di guidare la Tonale Edizione Speciale 130 CV Hybrid con un canone mensile a partire da 389 euro (Iva inclusa) e un anticipo di 14.500 euro, sempre Iva inclusa. La formula include 36 mesi di noleggio e una percorrenza di 30.000 km, oltre a copertura RCA, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture furto, incendio e riparazione danni e servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio.