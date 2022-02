In quale mercato debutterà il prossimo 4 giugno l'Alfa Romeo Tonale? Quali sono le concorrenti dirette e indirette del SUV compatto italiano che si appresta a smuovere equilibri già consolidati nel segmento dei "ruote alte" più sportivi e lussuosi? Per rispondere a questa semplice domanda abbiamo deciso di mettere in fila tutte le rivali di Alfa Tonale e di confrontarle con la novità del Biscione a livello di misure e motorizzazioni, facendo anche qualche ipotesi sui prezzi.

Quello che ne viene fuori è un confronto interessante che dice molte cose di Tonale e delle antagoniste, mostrando anche quanto sia competitivo questo segmento storicamente dominato dalle Case tedesche e che per la prima volta accoglie una protagonista italiana.

Sfida mirata alle tedesche

Per fare un confronto il più possibile coerente siamo partiti dalle rivali dirette, quelle cioè che per dimensioni, motorizzazioni e posizionamento del marchio sono più vicine ad Alfa Romeo Tonale. I primi tre nomi che vengono in mente sono quelli di Audi Q3, BMW X1 e Mercedes GLA a cui si aggiungono anche Volvo XC40 e Jeep Compass; quest'ultima non rientra nella categoria dei marchi e modelli premium, ma merita di essere considerata perché a livello meccanico è la parente più stretta della Tonale.

La Tonale è la più lunga (esclusa la Mercedes GLB)

Partiamo proprio dalle misure esterne, in particolare dalla lunghezza che già offre un primo indizio sulle proporzioni di questi SUV compatti ma non troppo, tutti compresi tra i 4,35 e i 4,65 metri da paraurti a paraurti. Per questo motivo abbiamo raggruppato le rivali di Tonale in gruppi di lunghezze separati di cinque centimetri in cinque centimetri.

Lunghezza 4,35/4,40 m 4,41/4,45 m 4,46/4,50 m 4,51/4,55 m 4,56/4,60 m 4,61/4,65 m Modello BMW X2

(4,36)

Range Rover Evoque

(4,37 m)

DS 4

(4,40 m)

Jaguar E-Pace

(4,39 m)

Jeep Compass

(4,39 m) Mercedes GLA

(4,41 m)

Volvo XC40

(4,42 m)

BMW X1

(4,43 m)

Cupra Formentor

(4,45 m) Audi Q3

(4,48 m)

Lexus UX

(4,49 m) Alfa Romeo Tonale

(4,53 m) Cadillac XT4

(4,59 m)

Land Rover Discovery Sport

(4,59 m) Mercedes GLB

(4,63 m)

Da questa prima tabella emerge il fatto che l'Alfa Romeo Tonale è la più lunga, se si esclude la sette posti Mercedes GLB che fa un po' categoria a parte e ha una caratterizzazione più pratica che sportiva. I 4,53 metri della Tonale superano i 4,43 metri di Audi Q3 e i 4,41 e 4,43 metri delle ancora più compatte Mercedes GLA e BMW X1. Il primato per la lunghezza più ridotta è invece una sorta di sfida tra BMW X2 e Range Rover Evoque, sul filo dei 4,36/4,37 metri.

Il passo ci parla anche dell'abitabilità

Un'altra discriminante fondamentale è poi quella della lunghezza del passo, ovvero la distanza tra le ruote anteriori e quelle posteriori che indica anche lo spazio a disposizione per i passeggeri, soprattutto a livello di spazio per le ginocchia di quelli che siedono dietro.

Passo 2,60/2,65 m 2,66/2,70 m 2,71/2,75 m 2,76/2,80 m 2,81/2,85 m Modello Alfa Romeo Tonale

(2,63 m)

Jeep Compass

(2,63 m)

Lexus UX

(2,64 m)

BMW X1

(2,67 m)

BMW X2

(2,67 m)

Cupra Formentor

(2,67 m)

DS 4

(2,67 m)

Audi Q3

(2,68 m)

Jaguar E-Pace

(2,68 m)

Range Rover Evoque

(2,68 m)

Volvo XC40

(2,70 m)

Mercedes GLA

(2,72 m)

Land Rover Discovery Sport

(2,74 m)

Cadillac XT4

(2,77 m) Mercedes GLB

(2,82 m)

Anche in questo caso i centimetri contano e quelli del passi si riflettono su abitabilità e bagagliaio. Nel confronto la Tonale risulta di pochissimo più corta di passo rispetto alla maggior parte delle concorrenti (2,63 m), con l'eccezione della Jeep Compass che usa la stessa piattaforma "Small Wide 4×4 LWB" e della Lexus UX che è di poco più lunga. A guidare questa graduatoria è la Cadillac XT4 con i suoi 2,77 metri di passo, superata solamente dalla Mercedes GLB che fa gara a sé con 2,82 metri e 7 posti.

La progettazione di Alfa Romeo Tonale è stata però attenta a garantire una buona capacità di carico nel bagagliaio posteriore, visto che la volumetria minima dietro la seconda fila di sedili in posizione oscilla tra i 450 litri dell'ibrida plug-in e i 500 litri delle altre motorizzazioni. Capacità leggermente inferiori alle motorizzazioni "normali" ce le hanno anche le concorrenti in versione ibrida plug-in (PHEV) o elettrica al 100% (BEV).

Capacità minima <350 l 351/400 l 401/450 l 451/500 l 501/550 l >551 Modello Lexus UX BEV

(320 l)

Cupra Formentor PHEV

(345 l) Lexus UX

(367 l)

Audi Q3 PHEV

(380 l)

Mercedes GLA PHEV

(385 l)

DS 4 PHEV

(390 l)

BMW X2 PHEV

(410 l)

Volvo XC40 BEV

(419 l)

Jeep Compass PHEV

(420 l)

Cupra Formentor

(430 l)

Mercedes GLA

(435 l)

Jeep Compass

(438 l)

Alfa Romeo Tonale PHEV

(450 l)

BMW X1 PHEV

(450 l)

Cupra Formentor PHEV

(450 l)

Volvo XC40 BEV

(452 l)

BMW X2

(470 l)

Range Rover Evoque

(472 l)

Jaguar E-Pace

(494 l)

Alfa Romeo Tonale

(500 l) BMW X1

(505 l)

Audi Q3

(530 l)

Mercedes GLB

(565 l)

Cadillac XT4

(637 l - SAE)

Land-Rover Discovery Sport

(963 l)

La BMW X1 è quella che ha una volumetria di carico più vicina alla Tonale, ma anche la "cugina" Jeep Compass non è troppo lontana. L'Audi Q3 carica un po' di più della media, tranne che nella variante PHEV. Prima in classifica e con il doppio di volumetria rispetto a molte rivali, è la Land Rover Discovery Sport a quota 963 litri, seguita dalla Mercedes GLB che arriva a 565 litri minimi di capacità di carico secondo le misurazioni VDA con blocchi solidi (metodo SAE per la Cadillac).

L'Alfa è tra le più elettrificate

Ed eccoci al capitolo motorizzazioni dove l'Alfa Romeo Tonale, almeno in questa prima fase di lancio, vanta un'elettrificazione della gamma ai massimi livelli, con una plug-in hybrid e due mild hybrid evoluti a benzina, cui si aggiunge il 1.6 turbodiesel. Possibili e auspicate da molti "Alfisti" sono le future motorizzazioni ancora più sportive che in versione Quadrifoglio potrebbero sfidare a viso aperto le varie Audi RS Q3, BMW M Performance e Mercedes-AMG che toccano e superano i 400 CV.

Molte delle concorrenti del nuovo SUV italiano possono contare a loro volta su propulsori elettrificati e potenti, in particolare nelle varianti plug-in hybrid più che in quelle mild hybrid e nelle rarissime full hybrid. Non mancano però anche i più classici motori diesel, soprattutto dal fronte teutonico, mentre Lexus UX e Volvo CX40 non li prevedono a listino.

Benzina Benzina mild hybrid Diesel

Diesel mild hybrid Full hybrid Plug-in hybrid Elettrico Alfa Romeo Tonale - 1.5 130 CV

1.5 160 CV 1.6 130 CV - - 1.3 275 CV - Audi Q3 1.5 150 CV

2.0 190 CV

2.0 245 CV

2.5 400 CV - 2.0 150 CV

2.0 200 CV - - 1.4 245 CV - BMW X1 1.5 136 CV

2.0 178 CV - 1.5 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV - - 1.5 220 CV - BMW X2 1.5 136 CV

2.0 178 CV

2.0 306 CV - 1.5 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV - - 1.5 220 CV - Cadillac XT4 2.0 230 CV - 2.0 174 CV - - - - Cupra Formentor 1.5 150 CV

2.0 190 CV

2.0 245 CV

2.0 310 CV

2.5 390 CV - 2.0 150 CV - - 1.4 204 CV

1.4 245 CV - DS 4 1.2 131 CV

1.6 181 CV - 1.5 131 CV - - 1.6 225 CV - Jaguar E-Pace - 1.5 160 CV

2.0 200 CV

2.0 300 CV 2.0 163 CV 2.0 163 CV

2.0 204 CV - 1.5 309 CV - Jeep Compass 1.3 130 CV

1.3 150 CV 1.5 130 CV 1.6 130 CV - - 1.3 190 CV

1.3 240 CV - Land Rover Discovery Sport - 2.0 200 CV

2.0 290 CV 2.0 163 CV 2.0 163 CV

2.0 204 CV - 1.5 309 CV - Lexus UX - - - - 2.0 184 CV - 204 CV Mercedes GLA 1.3 136 CV

1.3 163 CV

2.0 224 CV

2.0 306 CV

2.0 421 CV - 2.0 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV - - 1.3 218 CV - Mercedes GLB 1.3 136 CV

1.3 163 CV

2.0 224 CV

2.0 306 CV - 2.0 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV - - - - Range Rover Evoque - 1.5 160 CV

2.0 249 CV

2.0 300 CV 2.0 163 CV 2.0 163 CV

2.0 204 CV - 1.5 309 CV - Volvo XC40 1.5 129 CV 2.0 163 CV

2.0 197 CV - - - 1.5 211 CV

1.5 262 CV 231 CV

408 CV

I 275 CV dell'Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in sono quasi al vertice delle potenze disponibili in questo segmento dei SUV compatti e premium, superati solamente dai 309 CV di Jaguar E-Pace e Range Rover Evoque P300e. Un'ultima nota: il motore della Tonale Hybrid, sia da 130 che da 160 CV, può essere considerato una sorta di "middle hybrid", per potenza del motore elettrico, funzionamento e capacità batteria a metà strada tra un mild hybrid e un full hybrid (qui il video con tutti i dettagli tecnici).

Prezzi Tonale: la soglia dei 35.000 euro

Al momento non si conoscono ancora i prezzi di listino dell'Alfa Romeo Tonale che saranno ufficializzati il prossimo mese di aprile con l'apertura degli ordini, anche online. Alcune indiscrezioni parlano però di un prezzo base a partire dai 35.000 euro per Tonale, cifra probabilmente riferita alla versione 1.6 diesel 130 CV in allestimento Super.

Prezzo base 31/33.000 euro 33/35.000 euro 35/37.000 euro 37/39.000 euro 39/41.000 euro 41/43.000 euro Alfa Romeo Tonale DS 4

(da 31.150 euro)

Jeep Compass

(da 31.900 euro)

Volvo XC40

(da 32.650 euro) Cupra Formentor

(da 33.150 euro)

BMW X1

(da 33.600 euro)

BMW X2"

(da 34.750 euro) Alfa Romeo Tonale

(da 35.000 euro ?)

Mercedes GLA

(da 36.495 euro) Audi Q3

(da 37.300 euro)

Mercedes GLB

(da 38.080 euro) Lexus UX

(da 39.800 euro)

Land Rover Discovery Sport

(da 40.455 euro) Range Rover Evoque

(da 41.155 euro)

Jaguar E-Pace

(da 41.335 euro)

Cadillac XT4

(da 42.010 euro)

Se il prezzo di partenza si confermerà attorno ai 35.000 euro, la Tonale risulterà leggermente più costosa di Volvo XC40 e BMW X1 e X2, ma più economica rispetto a Mercedes GLA e Audi Q3, limitandoci alle rivali più dirette. In uno spettro più ampio troviamo invece DS 4 e Jeep Compass nella fascia più bassa di prezzo (attorno ai 31.000 euro), con Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace e Cadillac XT4 che hanno invece i listini più alti.