Lunghezza: 4.530 mm

Larghezza: 1.840 mm

Altezza: 1.600 mm

Passo: 2.630 mm

Bagagliaio: min. 500 (450 per Plug-in)/max. n.d.

Con Alfa Romeo Tonale, la Casa del Biscione introduce nella sua gamma due novità fondamentali: un SUV di dimensioni compatte, che competa nel segmento più "caldo" del mercato, e un modello con motorizzazioni ibride che faccia entrare la casa nell'era dell'elettrificazione.

Nonostante nasca sotto un marchio dichiaratamente sportivo, Alfa Romeo Tonale, come il più grande Stelvio, non punta a forma da SUV-Coupé ma abbina un design e caratteristiche tecniche dinamiche a una corporatura da SUV classico, che non trascura spazio e praticità.

Alfa Romeo Tonale, le dimensioni

Alfa Romeo Tonale nasce sulla stessa base di Jeep Compass e ha il medesimo passo, la distanza tra le ruote anteriori e posteriori, di 2,63 metri, ma ha uno sviluppo del corpo vettura più generoso, con sbalzi più abbondanti, avendo anche ben meno velleità fuoristradistiche rispetto alla "cugina" Jeep. Infatti la lunghezza della Tonale è di 4,53 metri (4.530 mm) contro 4,40, mentre larghezza e altezza sono leggermente più contenute, 1.840 mm contro 1.874 e 1.600 contro 1.629.

Alfa Romeo Tonale Veloce

Alfa Romeo Tonale, abitabilità e bagagliaio

Il bagagliaio dell''Alfa Romeo Tonale parla di una capienza considerevole per un mezzo di classe compatta: i dati ufficiali dicono infatti 500 litri, che scendono appena di 50 litri per il modello top di gamma plug-in a causa dell'ingombro delle batterie più potenti. In ogni caso, uno dei migliori valori della categoria.

Alfa Romeo Tonale, gli interni

Il SUV compatto introduce le prime motorizzazioni ibride in casa Alfa Romeo: le full hybrid sono basate su un benzina 1.5 sovralimentato con turbo a geometria variabile per la più potente. In più c'è la plug-in a trazione integrale ottenuta tramite un secondo motore elettrico posteriore. Infine c'è il turbodiesel di nuova generazione. Tutti i modelli sono dotati di cambio doppia frizione TCT.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione Hybrid TCT 130 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio automatico Hybrid VGT TCT 160 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio automatico Hybrid Plug-in TCT 275 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico Diesel TCT 130 CV Gasolio Anteriore, cambio automatico

Alfa Romeo Tonale, le concorrenti di dimensioni simili

Il listino di Alfa Romeo Tonale sarà diffuso ad aprile, con inizio della produzione fissato per giugno. Si tratta di un modello premium che si misura con i SUV compatti di piglio sportivo o di rango intorno ai 4,5 metri. Con qualche eccezione.

Audi Q3: 4,44 metri

4,44 metri BMW X1: 4,46 metri

4,46 metri BMW X2: 4,36 metri

4,36 metri Cadillac XT4: 4,59 metri

4,59 metri Cupra Formentor: 4,45 metri

4,45 metri DS 4: 4,4 metri

4,4 metri Jaguar E-Pace: 4,4 metri

4,4 metri Jeep Compass: 4,4 metri

4,4 metri Land Rover Evoque: 4,37 metri

4,37 metri Lexus UX: 4,50 metri

4,50 metri Lynk&Co 01: 4,54 metri

4,54 metri Mazda CX-5: 4,55 metri

4,55 metri Mercedes GLA: 4,41 metri

4,41 metri Mercedes GLB: 4,68 metri

4,68 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Volvo XC40: 4,43 metri

E qui, invece, i rivali della variante PHEV, con motorizzazione ibrida plug-in

BMW X1 xDrive 225e: 4,46 metri*

4,46 metri* BMW X2 xDrive 225e: 436 metri*

436 metri* Cupra Formentor PHEV: 4,45 metri

4,45 metri DS 4 e-Tense: 4,4 metri

4,4 metri Jaguar E-Pace: 4,4 metri*

4,4 metri* Jeep Compass 4XE: 4,4 metri*

4,4 metri* Land Rover Evoque: 4,37 metri*

4,37 metri* Lynk&Co 01 PHEV: 4,54 metri

4,54 metri Mercedes EQA: 4,45 metri

4,45 metri Mercedes EQB: 4,68 metri*

4,68 metri* Volvo XC40 Recharge: 4,43 metri

*trazione integrale