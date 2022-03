Dopo più di 2 anni dalla sua introduzione lo stato d'emergenza è arrivato al suo ultimo giorno. Dal 1° aprile infatti in Italia tutto tornerà come prima del 31 gennaio 2020, senza quindi buona parte delle misure adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

Questo significa che anche per i trasporti ci saranno importanti novità, dalla libertà di muoversi liberamente in tutte le regioni alla libertà di prendere i mezzi pubblici senza obbligo di green pass. Rimarranno invece valide le varie proroghe introdotte nei mesi scorsi per quanto riguarda rinnovo della patente, validità del foglio rosa e altri documenti per gli automobilisti. Di seguito riportiamo tutte le novità.

Trasporti

Dal 1° aprile per accedere ai mezzi pubblici non ci sarà più bisogno del green pass rafforzato, ma basterà quello base (ottenuto quindi con seconda dose, tampone o guarigione). Rimarrà invece l'obbligo di mascherine, almeno fino al 30 aprile, quando il Governo potrebbe decidere per un nuovo allentamento delle restrizioni.

Per quanto riguarda le mascherine in auto abbiamo chiesto informazioni al Ministero dei Trasporti. Attualmente la regola dice che se si viaggia tra conviventi non sono obbligatorie, mentre se si viaggia con altre persone non conviventi si può essere al massimo in 3, tutti con mascherina, con i 2 passeggeri sistemati sui posti laterali del divanetto posteriore. La stessa cosa per quanto riguarda i taxi.

Le proroghe

L'emergenza coronavirus ha portato con sé differenti proroghe per gli automobilisti, tutte ancora valide anche al termine dello stato di emergenza. Ecco quali sono:

Patente:

scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021: 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria

scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022: 29 giugno 2022

Esame teoria per la patente:

presentazione della domanda tra 1 gennaio 2021 e 31 marzo 2022: 1 anno dalla presentazione della domanda

Foglio rosa:

data originaria di scadenza della validità tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022: 29 giugno 2022

Revisione auto:

scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021: 10 mesi da scadenza naturale

Attenzione quindi a chi ha patente e revisione auto la cui scadenza originaria era a giugno 2021: aprile è l'ultimo mese utile per il rinnovo senza penali.

Rimangono valide anche le proroghe per le patenti camion e revisioni mezzi pesanti.

Addio colori

Con la fine dello stato di emergenza decadono anche i colori delle regioni e le eventuali restrizioni agli spostamenti. Niente più zone bianche, gialle, arancioni o rosse, con eventuali divieti: si ritorna alla piena normalità, con libertà di spostarsi da una regione all'altra.

Rimangono naturalmente valide le regole per i positivi al Covid, mentre i contatti stretti potranno circolare in regime di autosorveglianza, quindi indossando la mascherina FFP2.