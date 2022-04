Le Porsche 911, di ogni età e generazione, hanno raggiunto prezzi record negli ultimi anni. Questo discorso è particolarmente valido per la generazione 993, quella degli Anni '90, considerata il canto del cigno delle Porsche raffreddate ad aria.

Proprio riguardo questa auto nei giorni passati è comparso un annuncio online, su uno tra i più rinomati siti americani di rivendita di auto usate. Si tratta di una particolarissima 993 Turbo con un unico proprietario a libretto: Denzel Washington.

Auto da cinema

Lo straordinario attore, che ha vinto numerosi premi nella sua carriera di quasi 50 anni, inclusi due Oscar, è famoso anche per essere un grande appassionato di Porsche 911. Nel caso della sua 993 Turbo, la storia dell'auto mostra che il premio Oscar l'ha acquistata nuova nel 1997 e ne è rimasto l'unico proprietario per tutti i successivi 25 anni, accumulando sull'odometro circa 18.145 miglia (29.000 km).

Tenuta con una straordinaria cura, sul famoso sito di aste la Porsche è descritta come perfetta. Dalle oltre 100 immagini realizzate dalla Casa d'aste si nota chiaramente che l'auto di recente è stata sottoposta a un trattamento di detailing completo che ha donato alla carrozzeria una lucentezza quasi senza eguali per un'auto di 25 anni.

Prezzo record

L'asta online si è conclusa con un prezzo finale elevato ma piuttosto adeguato al mezzo e alla sua storia, 405.993 dollari (365.000 euro al cambio attuale). Nel settore delle auto usate è ormai noto che le 911 della generazione 993 sono quelle con il maggior rincaro e la maggior percentuale di guadagno possibile in questi anni, ma è chiaro come il nome del proprietario abbia giocato un ruolo molto importante nella vendita di questa Turbo nera.

Controllando altri siti di Case d'aste, ci sono in vendita alcune 993 Turbo sempre del 1997 con chilometraggi simili, ma con proprietari non famosi, a circa 100.000 dollari in meno dell'auto di Denzel Washington.

Dotata di un 6 cilindri boxer da oltre 400 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce con trazione integrale, la 911 Turbo della generazione 993 è stata un'auto sportiva di riferimento dalla metà alla fine degli Anni '90. Nel decennio successivo, è diventata, probabilmente, la generazione Porsche 911 più ricercata di tutte, anche grazie alle sue numerose comparizioni in film o video musicali.