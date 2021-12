Era il 1975 quando la prima Porsche 911 Turbo della storia debuttava sul mercato. Il frontale era caratterizzato dai fari circolari a vista ma, a richiesta, i clienti potevano sceglierla con il pacchetto estetico M505. Da qui deriva l'epiteto di questa 930 Turbo, Flachbau, "naso piatto" in tedesco, perché il kit estetico sostituiva i grandi fari con un paio a scomparsa, prevedeva sospensioni ribassate e passaruota ancora più larghi, il che la rendeva molto simile alla 935 da corsa.

Il costo di questo pacchetto era importante e, per questo, oggi la Flachbau è rara e ricercata dai collezionisti di tutto il mondo. Dal 1987 al 1989 ne sono stati prodotti solo 29 esemplari con carrozzeria Targa, di cui solo quelli del 1989 sono dotati del cambio manuale a cinque marce della Getrag, più sportivo rispetto al quattro rapporti delle precedenti. Questa, che vedete nelle immagini, è una 930 Flachbau del 1989 che verrà battuta all'asta da RM Sotheby's a fine gennaio a Phoenix, in Arizona.

Dentro e fuori, tutte le personalizzazioni

Secondo il certificato di autenticità rilasciato dalla Casa madre e venduto insieme alla macchina, questa Targa con specifiche statunitensi è stata prodotta il 4 marzo 1989 e commissionata attraverso il reparto tailor made Porsche da un membro della famiglia Sbarro, proprietaria dell'omonima catena di fast food. Come si vede dalle immagini, per gli esterni è stata scelto un rosso Guards Red, mentre per gli interni pelle bicolore Beige Cashmere-Nero.

Oltre al kit estetico, il pacchetto M505 introduceva anche il differenziale a slittamento limitato, la leva del cambio accorciata con dettagli in pelle, sedili sportivi per guidatore e passeggero, elettrici e rifiniti con profili rossi, un amplificatore per l'impianto audio Blaupunkt e il bagagliaio rivestito in velluto.

Non mancano poi altre personalizzazioni come il cruscotto in legno e persino l l'aletta parasole del passeggero con luce di cortesia, dotazione piuttosto rara per una macchina di fine anni '80.

Condizioni pari al nuovo

Attualmente, questa 930 Turbo fa parte della Collezione Tenenbaum e ha meno di 13.000 km all'attivo. È dotata inoltre di tutta la documentazione originale, del libretto di uso e manutenzione, del kit di primo soccorso, del kit per la riparazione dei pneumatici e del certificato di autenticità Porsche.

Il prezzo di partenza ancora non è stato comunicato, ma si tratta di un'occasione da non perdere per tutti i collezionisti Porsche: non solo è un esemplare rarissimo per la carrozzeria Targa, ma ha anche pochi chilometri, ha il cambio a cinque marce, è completo di tutta la documentazione ed è conservato egregiamente.