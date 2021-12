La Porsche 918 Spyder è stata una delle prime hypercar con motore ibrido plug-in, nonché la prima ibrida assoluta della Casa tedesca. Al suo debutto nel 2010 al Salone di Ginevra dimostrò l’efficacia del powertrain ibrido non solo per ridurre consumi ed emissioni, ma anche l’elevato potenziale sportivo di questa tecnologia.

Uno dei 918 esemplari di 918 Spyder in perfetto stato è finito all’asta su Collectingcars.com e le offerte non sono certo mancate.

Letteralmente come nuova

A rendere speciale la Porsche dell’asta sono proprio le sue condizioni generali. L’auto ha percorso meno di 1.600 km ed è stata mantenuta con attenzione maniacale dal suo precedente proprietario.

Realizzata con una monoscocca leggera in CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio), la 918 Spyder si presenta nella tinta Platinum Silver Metallic con interni in pelle nera Onyx e cuciture a contrasto Acid Green (lo stesso colore delle pinze dei freni).

La ricca dotazione di serie comprende un tettuccio in fibra di carbonio, fari full LED, sistema d’infotainment Porsche Communication Management e cinque modalità di guida, tra cui quella full electric per percorrere 30 km ad emissioni zero.

Se la gioca ancora con tutte le hypercar

Anche se il progetto della 918 Spyder ha già 11 anni alle sue spalle, le prestazioni di questa Porsche metterebbero in seria difficoltà anche le hypercar più moderne. Sotto al cofano è presente un 4.6 V8 da 608 CV abbinato a due motori elettrici sistemati uno su ogni asse per una potenza combinata di 893 CV e 1.275 Nm di coppia.

Grazie al rapido cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale, in modalità ibrida la 918 Spyder tocca i 100 km/h da ferma in 2,6 secondi (ma in alcune prove è riuscita a scendere a 2,2 secondi), mentre lo 0-200 km/h è coperto in 7,3 secondi. La velocità massima, invece, è di 345 km/h.

Vedendo questi numeri, quindi, non sorprende che le offerte abbiano già superato gli 860 mila euro. Alla chiusura dell’asta, però, mancano ancora più di 48 ore.