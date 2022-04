David Brown Automotive, un'azienda britannica che si occupa di restomod, ha recentemente presentato un nuovo modello. Si tratta della Mini Remastered Marshall Edition, un'edizione speciale dell'iconica Mini celebrativa della Casa di amplificatori più famosa al mondo.

Il produttore ha infatti collaborato proprio con Marshall Amplification per celebrare il 60esimo anniversario del marchio. Ecco l'auto che ne è uscita.

Unica

La Mini Remastered Marshall Edition si differenzia dal resto della linea Mini Remastered di David Brown Automotive grazie ai particolari ritocchi estetici unici presenti sia nell'abitacolo che sulla carrozzeria.

Le 60 auto prodotte sono verniciate nell'esclusiva tinta esterna Marshall Black, la stessa degli amplificatori, accostata a finiture cromate scure con accenti di vernice Marshall Gold.

Allo stesso modo anche i cerchi neri da 12 pollici, con design originale Mini, sono dotati di accenti dorati e di un particolare logo "M", ispirato a quello Marshall, per i coprimozzi.

All'interno delle ruote si notano anche le pinze dei freni verniciate nella stessa tinta, utilizzata tra le altre cose anche sulla griglia, che è realizzata per imitare l'aspetto della parte anteriore degli amplificatori Marshall. A completare l'esterno ci sono poi i loghi del produttore musicale fatti a mano e rifiniti in smalto sempre di colore Marshall Gold.

Nero e oro anche dentro

All'interno, il cruscotto, la console centrale, il quadro strumenti, il freno a mano e le portiere sfoggiano tutti accenti dorati, così come i pedali che presentano incisi i simboli musicali "Skip Track", per la frizione, "Play", per l'acceleratore e "Pause", per il freno. I sedili in pelle nera rifiniti a mano presentano cuciture dorate a contrasto con il logo Marshall ricamato sui sedili.

L'auto ha subito anche alcuni seri aggiornamenti riguardanti l'impianto audio, che vanno ben oltre i sistemi in-car presenti sulle auto più comuni. Il vano portaoggetti custodisce, per esempio, i nuovi auricolari wireless Motif ANC del marchio e una porta di ricarica USB dedicata.

La caratteristica migliore dell'auto è però custodita nel suo bagagliaio: un amplificatore combo Marshall DSL1 completamente integrato e scorrevole. Viene fornito con un'alimentazione indipendente, ma l'auto dispone anche di un altoparlante Bluetooth portatile Marshall Emberton per "feste" più mobili.

La Mini è dotata del classico motore della serie A da 1,3 litri, con un cambio manuale a cinque marce. Marshall e David Brown Automotive doneranno una parte di ogni vendita al Music Venue Trust, un ente di beneficenza del Regno Unito che sostiene teatri colpiti dalla pandemia di coronavirus.