Manca esattamente un anno all'uscita del decimo capitolo di Fast & Furious, la storica saga di motori statunitense che quest'anno sembra si arricchirà di una nuova attrice.

Per il 21esimo anno del film debutterà al fianco di Vin Diesel l'attrice americana Brie Larson, protagonista tra i tanti film anche di Captain Marvel o dell'intera saga degli Avengers. La conferma è arrivata tramite un post Instagram proprio sul profilo dell'attore protagonista.

Debutto importante

Nel post di Vin Diesel si legge: "Benvenuta nella famiglia Brie.”, frase che non lascia intendere altro se non appunto l'entrata ufficiale nel cast dell'attrice, già vincitrice di un Oscar. La notizia arriva proprio pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale del debutto nel cast anche di Jason Momoa, come "cattivo".

Oltre a Momoa e alla Larson, in Fast & Furious 10 reciteranno anche alcuni attori minori presi sempre in prestito dai recenti film Marvel, per un cast complessivo, con i personaggi già conosciuti della saga, che si preannuncia di grande successo.

Un mercato importante

Fast & Furious non è però soltanto un film o una saga, sotto a questo nome negli anni sono nati dei veri e propri fan club, dei locali a tema, una linea di abbigliamento e perfino un musical basato sul film originale, che ha avuto l'approvazione dello stesso Vin Diesel.

Anche le stesse auto utilizzate negli ormai tanti film sono diventate delle vere e proprie leggende negli anni. La Toyota Supra originale per esempio, si quella con il 2JZ, è diventata famosa in tutto il mondo proprio grazie alla saga di motori, probabilmente, più famosa del mondo e lo stesso esemplare usato da Paul Walker è stato recentemente venduto all'asta per 550.000 dollari americani, un equivalente di 505.000 euro.

Stesso discorso, per esempio, per il pickup Ford F-150 guidato sempre dallo stesso Walker, oppure per le tante auto americane guidate da Vin Diesel. Come non ricordare, infine, la Volkswagen Jetta guidata dall'attore Chad Lindberg.

Nei capitoli finali la saga si è trasformata in qualcosa di molto diverso dai film originali, con alcune critiche da parte degli storici appassionati ma anche con un cospicuo guadagno di giovane pubblico, con gusti profondamente diversi da quelli degli adolescenti degli anni 2000. Sicuramente anche il decimo capitolo sarà caratterizzato sia da auto che da effetti speciali del tutto particolari.