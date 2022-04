Brooklyn Beckham, il figlio del campione David Beckham, si è sposato pochi giorni fa con l'attrice Nicola Peltz. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma magari non tutti sanno che il padre del giovane Beckham ha regalato al figlio un'auto. Per la precisione ha scelto una Jaguar XK140 by Lunaz, un restomod 100% elettrico della storica sportiva britannica; valore: 500.000 sterline circa (ovvero quasi 600.000 euro al cambio attuale).

Una scelta non a caso

La Jaguar restomod viene realizzata dalla carrozzeria Lunaz, con sede a Silverstone. Si tratta di una delle realtà imprenditoriali automotive più in crescita nel Regno Unito negli ultimi anni e di cui proprio David Beckham è azionista di maggioranza.

Proprio grazie a questo piccolo dettaglio, infatti, è possibile che il super campione abbia potuto sorpassare la lunghissima lista d'attesa per accaparrarsi un esemplare in tempi brevi, giusto in tempo per il matrimonio del figlio.

Per avere una Lunaz un cliente "normale", oltre a dover sborsare la cifra stellare, deve infatti essere pronto a munirsi di tantissima pazienza e attendere almeno due anni. Basti pensare che per le prossime consegne il produttore stima tempi di attesa fino a gennaio 2024.

David Lorenz, CEO e fondatore di Lunaz ha commentato così il regalo di David Beckham:

"Nel creare questa bellissima Jaguar XK140 elettrificata, siamo onorati di colmare il divario tra la vita professionale di David Beckham, dove è un investitore in Lunaz, e la sua vita familiare. Questa straordinaria macchina è il regalo perfetto per suo figlio Brooklyn e la nuora, Nicola, il giorno del loro matrimonio. Sotto ogni aspetto, questa straordinaria auto d'epoca elettrica di Lunaz simboleggia un futuro luminoso e positivo".

Restomod elettrico

Come anticipato, la Lunaz in questione è basata sulla Jaguar XK140, la spider del Giaguaro presentata al pubblico nel 1954 e dotata, in origine, dell'iconico e storico motore XK6, con architettura a 6 cilindri in linea per circa 200 CV di potenza.

Il restomod realizzato a Silverstone richiede per la sua realizzazione diverse ore di lavoro manuale da parte del team della Casa, composto da 120 persone.

Con una meccanica completamente moderna, abbinata a interni in pelle realizzati con materiali riciclati, la Lunaz basata sulla XK140 coniuga uno stile classico con meccanica e materiali di un'auto di lusso recente, caratteristiche difficilmente riscontrabili in un prodotto simile.