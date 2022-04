Alzi la mano a chi non è capitato di girare la testa improvvisamente sentendo il rombo di un motore. Ecco, ora immaginate di girarvi e di ritrovarvi di fronte un monopattino elettrico con un altoparlante che riproduce il sound dei principali propulsori del mondo.

In futuro potrebbero essere scene sempre più frequenti dato che Segway ha presentato il sistema Ninebot, una “cassa” portatile da installare sul proprio monopattino in vendita a 149,99 dollari (circa 137 euro).

(Quasi) come un V12

Il “Ninebot Engine Speaker Engine Sound Simulation System” è un altoparlante Bluetooth che si può collegare direttamente al manubrio del monopattino. Oltre ad essere resistente all’acqua e alla polvere nello standard IP55, il dispositivo può riprodurre contenuti musicali o, come detto, i sound dei motori.

Si può scegliere tra un propulsore monocilindrico, bicilindrico, V8 o addirittura V12. Il video di Segway mostra il dispositivo in azione e c’è da dire che l’effetto acustico in un luogo chiuso è davvero esilarante. Tra l’altro, la tonalità del “motore” cambia a seconda dell’accelerazione in modo da simulare un vero propulsore termico in azione.

Il suono dell’energia

Più in generale, il tema del sound dei veicoli elettrici è preso seriamente anche dalle Case auto. Tanti marchi hanno avviato delle collaborazioni con artisti e compositori oppure hanno aperto dei veri e propri studi di registrazione per elaborare i suoni dei modelli a batteria.

Tra i casi più recenti ricordiamo BMW, le cui M elettriche avranno una serie di suoni firmati da Hans Zimmer, autore di colonne sonore cinematografiche pluripremiate. C’è poi la Pininfarina Battista, con l’esperienza sonora “Suono Puro” che è stata creata per agire ad una frequenza di 432 Hz, la stessa delle opere di Giuseppe Verdi, per ispirare serenità e tranquillità alla guida.