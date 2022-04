Molte volte abbiamo citato la tendenza delle Case automobilistiche ad offrire modelli specifici solo via web: vediamo per il mese di aprile un esempio pratico con la Lancia Ypsilon UnYca, disponibile soltanto attraverso il sito ufficiale.

Ad essere precisi, la sezione per l’acquisto online rimanda, per i dettagli, alla calcolatrice finanziaria, che permette di configurare gli importi e le rate; c’è però un esempio di partenza, per la vettura in configurazione base, dal costo di 15.100 euro.

Lo sconto iniziale, che comprende un’ulteriore riduzione ecommerce, porta il prezzo a 12.550 euro. Occorrono poi 500 euro per fissare l’ordine online, per un totale di 3.960 euro di anticipo.

Le rate sono quindi 36 al mese da 140,50 euro, con arrotondamento (TAN 6,85%, TAEG 9,58%). La maxi rata finale ammonta invece a 5.395,17 euro, per un totale di 45.000 km, e le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi, ma l’acquisto online consente di annullare l’ordine senza costi, o restituire comunque l’auto entro 14 giorni dalla consegna.

Vantaggi

Lancia sta producendo il solo modello Ypsilon, che si caratterizza per il gran numero di personalizzazioni: la UnYca, da questo punto di vista, è ancora più esclusiva, dal momento che si vende solo online, con un allestimento specifico.

Lo sconto complessivo iniziale può arrivare a oltre 2.500 euro senza necessità di rottamazione; anche le rate di circa 140 euro al mese sono piuttosto ridotte. Acquistando online c’è comunque la possibilità di annullamento dell’ordine o restituzione della vettura.

Svantaggi

I tempi per l’acquisto online sono ormai maturi, e la Ypsilon sicuramente è un’auto priva di sorprese particolari: tuttavia, c’è ancora chi preferisce il contatto diretto in Concessionaria. A differenza di alcune concorrenti, non ci sono servizi inclusi nell’esempio, come assicurazioni o garanzie aggiuntive.

In sintesi