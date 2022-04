Qual è il giusto compenso per un CEO di una multinazionale? Certo, ci sono numerosi elementi da considerare - fatturato, valore del dirigente e così via - ma quello che è certo è che i 19 milioni di euro annui di Carlos Tavares, che di mestiere fa il CEO di Stellantis, sono stati ritenuti davvero eccessivi dalla maggioranza (il 53,12%) degli azionisti del Gruppo. E non solo.

A criticare, bollandolo come "scioccante ed eccessivo", il maxi stipendio di Tavares è stato anche Emmanuel Macron, di professione Presidente della Repubblica Francese nonché azionista di Stellantis col 6,2% (attraverso la banca pubblica d'investimento BpiFrance). Una critica con una doppia veste quindi che, pur se non vincolante, ha un deciso peso e potrebbe risultare decisivo nella "partita" per lo stipendio del manager portoghese.

Il fatto

Facciamo però un passo indietro, per riassumere quanto successo un paio di giorni fa: assemblea degli azionisti Stellantis, arriva il momento di votare l'ordine del giorno relativo al compenso di Tavares e - a sorpresa - la maggioranza - guidata dal ministro delle finanze francese Bruno Le Maire - lo boccia. Un voto "non vincolante" come ha ricordato il presidente Stellantis John Elkann, ma di certo un segno di un generale malcontento verso i 19,15 milioni finiti nel conto in banca del CEO. Ben più del doppio di quanto versato nelle tasche di tutti gli attuali amministratori e componenti del cda (28,8 milioni di euro).

Una cifra che secondo uno dei piccoli soci sarebbe addirittura di 66 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), ma definita "fake news" dal Gruppo.

Soluzione europea

Un troppo che stroppia per Macron che non si è limitato a criticare lo stipendio di Tavares, ma è andato oltre chiamando in causa l'Unione Europea. Secondo quanto riportato dalla Reuters infatti il presidente francese, in un'intervista rilasciata alla radio francese Franceinfo, dopo aver parlato di "somme astronomiche" ha aggiunto dovremmo mettere un limite a queste, questo potrebbe funzionare se agiamo a livello europeo".

Dura, ma meno dura rispetto al suo concorrente per l'Eliseo, anche la risposta di Marine Le Pen che si allinea allo "scioccante" dell'avversario politico, sottolineando però che lo sia "meno che per altri". Questo perché Stellantis ha chiuso il 2021 con un utile netto di 13,4 miliardi di euro.