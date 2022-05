L’Abarth 500 elettrica sembra essere entrata nella fase più intensa del suo sviluppo. Dopo l’annuncio del passaggio del marchio al full electric entro il 2024 e le recenti conferme del ceo Olivier François ad Autocar, ora è il momento delle foto spia.

Pubblicati su Facebook da Walter Vayr, gli scatti ritraggono il primo prototipo in assoluto della sportiva elettrica.

Nasconde le sue qualità

La carrozzeria è senza eccessi sportivi, ma un foglio sistemato nel vetro posteriore non lascia tanto spazio alle interpretazioni. La scritta “332 BEV ABARTH M 001” indicherebbe il nome in codice del progetto (332) e il numero del prototipo (M 001). Per il momento, il modello si distingue dalle altre 500 elettriche solo per la presenza di cerchi di dimensioni più grandi e pneumatici con una sezione leggermente maggiore.

Nell’Abarth definitiva, comunque, potremmo trovare un nuovo design delle luci, uno spoiler posteriore specifico e una carrozzeria più larga. Non dovrebbero mancare nemmeno gli adesivi sulle fiancate, mentre l’abitacolo riceverà sedili sportivi e una strumentazione specifica.

Emozionare e coinvolgere i fans

L’Abarth 500 elettrica dovrebbe montare la stessa batteria da 42 kWh della versione “normale”, ma la potenza potrebbe crescere fino ad almeno 180-200 CV. Stando a recenti rumors, infatti, l’obiettivo sarebbe quello di un’accelerazione 0-100 km/h intorno ai 7 secondi, allo stesso livello dell’Abarth con motore termico.

Abarth 595 elettrica, il render di Motor1.com

Insieme a un’unità elettrica improntata alle prestazioni, il modello sarà rivisto anche nel settaggio di sospensioni e impianto frenante.

Inoltre, come già preannunciato da François, la community di appassionati Abarth giocherà un ruolo importante nel determinare alcune caratteristiche della 500 elettrica. Ad esempio, recentemente è stato lanciato un sondaggio riguardo ai vari suoni della vettura e nei prossimi mesi vedremo sempre più iniziative interattive di questo tipo.