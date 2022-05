Le offerte di maggio per Volkswagen continuano a incentrarsi sulla formula Progetto Valore Volkswagen, che permette di variare gli importi di anticipo, rata mensile e rata finale, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Per una Volkswagen Taigo motorizzata con il 1.0 TSI a benzina da 110 CV, in allestimento R-Line e con tecnologia BMT, il listino di partenza scende da 26.350 a 24.161 euro, ai quali si devono aggiungere i 300 euro di apertura pratica.

Le rate mensili sono quindi 35 da 239 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,15%), mentre la maxi rata finale ammonta a 14.121,49 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta è garantita da Casa e Concessionaria, quindi ancora senza incentivi statali specifici, e non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Se Volkswagen propone un prezzo di attacco per la SUV coupé Taigo piuttosto interessante, lo sconto di 2.189 euro permette di partire da un costo ancora più vantaggioso. Sostenibile anche la rata di 239 euro al mese, e non troppo alti i costi del finanziamento, considerando il periodo.

Svantaggi

C’è da versare un anticipo di 4.700 euro, piuttosto alto se non si dispone di una vettura in permuta; inoltre, gli esempi di altre Case propongono in aggiunta diversi servizi, come garanzie o assicurazioni.

In sintesi