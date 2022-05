Tra le promozioni di maggio, continuano le proposte Renault Easy su tutta la gamma, in questo caso solo con permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno sei mesi. Le offerte di esempio riguardano anche modelli ibridi come la Renault Clio E-Tech, solo con il contributo di Casa e Concessionarie.

Per una Clio E-Tech Hybrid 145 CV in allestimento Equilibre, da un listino iniziale stimato in 21.600 euro si può scendere fino a 18.700 euro; l’anticipo è di 5.600 euro, più gli oneri finanziari, mentre le rate mensili ammontano a 129,72 euro (TAN 4,49%, TAEG 6,06%).

La rata finale è di 11.880 euro, fino a un limite massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più, in caso di restituzione.

L’offerta comprende finanziamento protetto e un completo pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia, e un anno di driver insurance.

Vantaggi

Per questa offerta, Renault consente di ottenere uno sconto sul listino della Clio E-Tech pari a 2.900 euro. Le rate mensili di circa 130 euro comprendono anche alcuni servizi interessanti: una buona abitudine inserirli nelle proposte di esempio.

Svantaggi

E’ necessario un usato in permuta o da rottamare: se il valore è zero, a fronte dello sconto iniziale ci sono 5.600 euro di anticipo da versare subito, più gli oneri.

In sintesi