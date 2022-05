La storia dell'edizione speciale Night Edition di Mercedes-Benz inizia alcuni anni fa. Inaugurata con la Classe A W176, negli anni ha rapito sempre più i cuori di molti appassionati e possessori della Stella e il Brand ha deciso di riproporla anche su altri modelli.

Per il 2022 approda nella famiglia Classe E, dopo la GLC del 2021, con dettagli neri come da tradizione e un allestimento piuttosto completo.

Per le due porte

La versione speciale Night Edition viene proposta in questa prima fase esclusivamente sulle carrozzerie cabrio e coupé della grande berlina di Stoccarda. La Classe E Night Edition viene offerta in Germania con prezzo aggiuntivo a partire da 5.295,50 euro e fino a 9.222,50 euro, a seconda dell'allestimento di partenza scelto. Non sono ancora stati resi noti i prezzi per l'Italia, ma non dovrebbero discostarsi troppo.

A partire dagli esterni, la dotazione è piuttosto ricca e sempre incentrata sull'accostamento di colori chiari a dettagli scuri. Per esempio trovano posto i cerchi multirazza da 20 pollici AMG in colorazione nera, i terminali di scarico posteriori bruniti, il bordo dei cerchi diamantato e altri dettagli unici.

All'interno la dotazione è il massimo desiderabile (gamma Designo esclusa), con plancia rivestita in pelle Artico con impunture a contrasto, sedili rivestiti in vera pelle nera, volante AMG Line e tutta la dotazione tecnologica tipica delle auto della Stella. Completa l'allestimento interno il padiglione del tetto rivestito di nero.

Prossimamente per le altre

Mercedes-Benz ha già annunciato che a partire dal 17 maggio lo speciale allestimento Night Edition sarà disponibile anche per le carrozzerie berlina e station wagon della Classe E, con prezzi e allestimenti molto simili a quelli di cabrio e coupé.