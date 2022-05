Le promozioni di maggio proseguono anche per Citroen, e sono arrivate le nuove proposte con scadenza a fine mese. Le tipologie di offerte sono diverse, ma alcune propongono sia l’anticipo zero che le rate non troppo alte: è il caso, ad esempio, della Citroen C3 Aircross, da poco rinnovata.

La C3 Aircross in allestimento Live con motorizzazione PureTech da 110 CV, dal costo di 20.500 euro, riduce il listino a 17.300 euro, oppure 16.600 euro con il finanziamento SimplyDrive.

Non c’è bisogno di anticipo, a parte gli oneri finanziari, e le rate sono 47 da 250,72 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,42%). Al termine c’è la rata finale di 8.405,50 euro, che è anche valore futuro garantito in caso di restituzione, per un massimo di 40.000 km.

L’offerta non è cumulabile con altre in corso, ma non è comunque necessaria un’auto da rottamare.

Vantaggi

Le offerte Citroen sono numerose, sia per classici finanziamenti con mini rate, sia per i noleggi a lungo termine; sulla C3 Aircross ci sono anche offerte con anticipo, interessanti se si dispone di una vettura in permuta per tenere bassa la rata mensile, ma in questo caso l’anticipo non c’è, e la rata non supera di molto i 250 euro.

Svantaggi

L’esempio riporta anche tasse, oneri e altri costi da sostenere, da aggiungere ad eventuali accessori nelle vetture disponibili: solo con questi importi si definisce il costo reale da sostenere. Per questa offerta, non sono invece indicati servizi da includere nella rata.

In sintesi