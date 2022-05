Le promozioni di maggio in Casa Skoda riguardano l’intera gamma, anche se tra le offerte in evidenza troviamo specifici modelli e allestimenti: per la Skoda Octavia Wagon, dopo molte promozioni sulla versione a GPL, è il turno della recente 1.0 e-TEC da 110 CV.

La versione Mild Hybrid con il cambio doppia frizione DSG, che costa di listino 29.850 euro, può essere acquistata a 26.750 euro, quindi con uno sconto di 3.100 euro, ancora senza incentivi, e senza necessità di rottamazione.

Con un anticipo di 6.753,54 euro, le rate ammontano a 239 euro per 35 mesi (TAN 5,99%, TAEG 7,10%); al termine c’è la maxi rata da 15.120,21 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più. Tanti gli accessori di serie, come i fari full LED e vari ausili elettronici.

Vantaggi

Lo sconto iniziale offerto da Skoda è interessante, e l’anticipo per questa Octavia Wagon è compensabile con la permuta di un usato. Anche la rata mensile di 239 euro non è troppo alta rispetto al valore complessivo dell’auto, e il pagamento avviene in 35 anziché 36 mesi.

Svantaggi

E’ vero che questa è solo una delle tante proposte possibili, e che l’auto è già dotata di un certo numero di accessori, ma in questo caso non sono inclusi altri servizi nelle rate.

In sintesi