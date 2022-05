È dalla divisione Mulliner che escono alcune delle Bentley più lussuose ed esclusive al mondo. Il reparto dedicato alle personalizzazioni si occupa di accontentare ogni desiderio dei clienti più esigenti, dalla semplice verniciatura fino ai rivestimenti interni, passando per i minimi dettagli e inserti che possono rendere ogni Bentley una sorta di one-off.

Di recente, il già immenso catalogo di Mulliner si è ulteriormente allargato comprendendo addirittura dei pulsanti in oro a 18 carati.

Tra oro e legno pregiato

La nuova introduzione di Mulliner è un omaggio ai Bentley Boys, un gruppo di facoltosi automobilisti britannici che conquistarono numerose vittorie negli anni ’20 a bordo di Bentley sportive. L’inserto in oro è presente sul comando per regolare l’apertura e l’orientamento delle bocchette dell’aria condizionata ed è un tributo specifico a Sir Henry “Tim” Brikin, tra gli inventori del celebre motore “Blower”.

Oltre ai dettagli in oro, nel listino di personalizzazioni è stata aggiunta una selezione di rivestimenti in legno a poro aperto. Disponibili nelle varianti Liquid Amber, Vavona e Tamo Ash, sono caratterizzati dalla presenza di una laccatura ultrasottile da 0,1 mm (contro quella da 0,5 mm presente per le finiture lucide dell’abitacolo) per mantenere ben evidenti le venature del legno e conferire l’aspetto più naturale possibile.

Sempre più Bentley su misura

Bentley fa notare che le richieste di personalizzazioni alla divisione Mulliner sono triplicate rispetto al 2020. Tra il 2020 e il 2021, infatti, sono stati realizzati circa 1.000 modelli personalizzati, mentre dallo scorso luglio a maggio 2022 sono già state ricevute oltre 1.350 richieste.

Del resto, le possibilità sono praticamente infinite. Secondo la Casa, un cliente può scegliere fino a 17 miliardi di configurazioni diverse per una Continental GT. Questo numero sale a 24 miliardi nel caso della Bentayga EWB, la versione a passo lungo del SUV inglese presentata pochi giorni fa.