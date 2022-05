Una limousine inglese a ruote alte. Così si può definire la Bentley Bentayga Extended Wheelbase (EWB), una versione a passo lungo del SUV di Crewe che prosegue la lunga tradizione di modelli pensati per accomodare VIP e celebrità nei luoghi più glamour del Pianeta o semplicemente per accompagnarli nei loro impegni quotidiani.

Come in prima classe

Per far capire che il nuovo modello non è solo una Bentayga semplicemente più lunga, basta sapere che sono stati impiegati oltre 2.500 componenti diverse e che nell’abitacolo è presente una dotazione esclusiva.

Buona parte delle novità, infatti, le troviamo nei favolosi interni che promettono di non far rimpiangere i viaggi aerei in prima classe. Non è un caso che la Casa abbia definito “Bentley Airline Seat Specification” il suo pacchetto di soluzioni per il comfort dei passeggeri.

Quest’ultimo comprende il Seat Auto Climate, in cui i sedili sono riscaldati e ventilati con precisione certosina. Il guidatore può selezionare sei diversi livelli, con l’auto che regola le impostazioni rilevando la temperatura corporea e la percentuale di umidità nell’abitacolo. In questo modo, secondo Bentley si riduce lo stress, l’irritabilità e si migliora la sicurezza alla guida.

C’è poi il Postural Adjustment che dota i sedili di sei “zone di pressione”, le quali massaggiano continuamente i passeggeri. Il brand stima che ogni 3 ore di viaggio, i sedili eseguano fino a 177 aggiustamenti per alleviare stress e tensioni muscolari.

Infine, a completare il pacchetto, ci sono il bracciolo centrale e il poggiabraccio delle portiere riscaldabili e le modalità Relax e VIP per i passeggeri posteriori. Nelle ultime due, chi è seduto dietro può godere di una poltrona reclinata fino a 40°, di un supporto per i piedi e di uno spazio extra per le gambe grazie allo scorrimento in avanti del sedile anteriore.

Da non dimenticare anche la Business Mode che reclina in avanti il sedile facilitando la postura di chi, ad esempio, deve utilizzare un PC o un tablet per lavoro.

Personalizzazioni infinite

Al di là delle soluzioni tecnologiche, l’abitacolo della Bentayga EWB (disponibile nelle configurazioni a 4 e 5 posti) è più lussuoso e personalizzabile che mai. Bentley parla di oltre 24 miliardi di personalizzazioni possibili attingendo dal vastissimo catalogo di inserti e rivestimenti, ma la cifra raggiunge il trilione optando per tessuti e colorazioni realizzati su misura per i clienti più esigenti.

Tra le novità della Bentayga, ci sono i pannelli delle portiere posteriori completamente ridisegnati e dotati di 22 LED del sistema Bentley Diamond Illumination e una plancia ancora più curata con finiture sottili la metà rispetto a quelle delle altre Bentley (e create con una speciale tecnologia alla base anche del concept EXP 100 GT del 2019). Inoltre, sulla plancia è presente un rivestimento in legno con laminatura in acciaio spessa appena 0,07 mm.

Design e comfort di guida a 5 stelle

Dal punto di vista estetico, non ci sono grandi novità. Le proporzioni e la linea dell’auto sono praticamente identiche al modello base, ma, in virtù del passo aumentato di 18 cm, la lunghezza totale è passata da 5,14 a 5,32 m. La EWB si riconosce per la griglia Vertical Vane con inserti cromati verticali e finiture nere, oltre ai cerchi in lega a 10 razze da 22” con un design esclusivo.

Naturalmente, Bentley non ha trascurato l’esperienza di guida. Sulla limousine inglese troviamo il Bentley Dynamic Ride, un sistema anti-rollio che massimizza l’agilità in curva e il comfort per tutti gli occupanti. Inoltre, le quattro ruote sterzanti consentono una guida ancora più fluida e annullano i 18 cm in più nel passo riducendo addirittura del 7% il raggio di sterzata rispetto alla Bentayga tradizionale.

La Bentayga EWB sarà disponibile da fine 2022 nella sola motorizzazione 4.0 biturbo V8 da 550 CV e 770 Nm di coppia abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti. Nonostante le dimensioni extra, le prestazioni restano di primissimo livello, con uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

Il prezzo? Ufficialmente è ancora da scoprire, ma è chiaro che molto dipenderà dalle personalizzazioni richieste.