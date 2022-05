Nel mese di maggio, le offerte di Casa Seat sono molto numerose e riguardano quasi tutti i modelli; le proposte sono in realtà variamente configurabili, ma ci sono comunque tanti esempi di finanziamento, come quello denominato Senza Pensieri per la Seat Arona con motorizzazione a metano.

La Seat Arona 1.0 TGI da 90 CV in allestimento Reference viene offerta con lo sconto a 18.086,43 euro; con un anticipo di 4.300 euro, le rate mensili sono 35 da 129 euro (TAN 4,69%, TAEG 6,03%).

Al termine c’è la consueta maxi rata, in questo caso pari a 11.362,98 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’offerta, che non prevede obbligo di permuta o rottamazione, è compresa l’aggiunta di due anni di garanzia, per un massimo di 40.000 km.

Da segnalare che la corrispondente Arona a benzina, sensibilmente meno costosa, si acquista però con lo stesso anticipo e lo stesso importo mensile; a cambiare è la rata finale di 10.129,49 euro.

Vantaggi

Tra le tante offerte di Seat, quella relativa alla Arona a metano mantiene una delle rate mensili più basse: 129 euro, a cui vanno aggiunte le spese di incasso di 2,25 euro, anche queste tra le più ridotte del periodo. Positiva anche l’aggiunta di due anni di garanzia, che supera così la durata stessa del finanziamento mensile.

Svantaggi

Curiosamente, Seat è tra le poche Case a non indicare il prezzo di listino senza lo sconto negli esempi ufficiali: non è difficile da recuperare dal configuratore, ma altri indicano subito l’importo di partenza.

In sintesi