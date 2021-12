Lunghezza: 4.153 mm

Larghezza: 1.780 mm

Altezza: 1.552 mm

Passo: 2.566 mm

Bagagliaio: min. 320-400/max 1.280 litri

La Seat Arona, introdotta nel 2017 e oggetto di un restyling nel 2021, non è soltanto il più piccolo membro della famiglia dei SUV Seat, ma anche il primo modello di categoria B-Suv lanciato dall'intero Gruppo Volkswagen, precedendo di circa 2 anni le cugine Volkswagen T-Cross e Skoda Kamiq.

Derivata dalla Seat Ibiza, conferma la filosofia del marchio, che punta a offrire prodotti accessibili ma dallo spirito vivace e sportiveggiante, in questo caso unendoci anche un po' più di spazio e alla praticità che punta a fare di questo genere di auto dei jolly adatti all'uso urbano e non. Di fatto sostituisce anche la Ibiza ST, la variante station wagon che l'ultima generazione non propone più.

Seat Arona, le dimensioni

Le dimensioni della Seat Arona sono nella media della categoria: la lunghezza è di 4.153 mm, con passo di 2.556, larghezza di 1.780 e altezza di 1.552, mentre l'altezza da terra di 190 mm è tra le più pronunciate della categoria. La linea del posteriore non è troppo profilata ma nemmeno troppo verticale, e offre il giusto compromesso tra dinamismo e spazio interno, mentre il frontale ridisegnato ammicca un po' ai modelli del brand sportivo Cupra dandole carattere.

Seat Arona restyling 2021

Seat Arona, bagagliaio e abitabilità

Così come le misure esterne, anche il bagagliaio della Seat Arona è nella media: Seat dichiara 400 litri contando il doppio fondo disponibile su tutte le versioni a listino tranne quelle con motore TGI a metano, per le quali la capienza di base si riduce a poco meno di 300 litri.

Seat Arona 1.0 TGI, il vano bagagli Seat Arona, il vano bagagli dei modelli a benzina

Il divano posteriore non è scorrevole, ma ha lo schienale frazionato sin dall'allestimento di partenza, e una lunghezza di carico a schienali abbattuti di circa 700 mm. Il ripiano in posizione standard (l'unica possibile per la TGI) è allineato alla soglia di carico.

La gamma motori, ad eccezione del già citato 1.0 TGI a metano, uno dei pochi con impianto a gas naturale di primo equipaggiamento attualmente disponibili sul mercato Italiano, si compone unicamente di proposte a benzina.

Partiamo dalla versione standard dello stesso motore da un litro a 3 cilindri, offerto con potenze di 95 e 110 CV, per arrivare al 4 cilindri 1.5 da 150 CV. La trazione integrale non è prevista, lo è però il cambio doppia frizione DSG, opzionale per il 1.0 TSI 110 CV e di serie per il 1.5 TSI.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 95 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TSI 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 TSI 150 CV Benzina Anteriore, cambio automatico 1.0 TGI 90 CV Metano-benzina Anteriore, cambio manuale

Seat Arona, le concorrenti con misure simili

Tra i 4,10 e i 4,20 metri si concentrano buona parte dei B-Suv e dei piccoli crossover oggi in commercio: ecco i principali rivali diretti di Seat Arona:

Volkswagen T-Cross: 4,11 metri

4,11 metri Opel Mokka: 4,15 metri

4,15 metri Citroen C3 Aircross: 4,16 metri

4,16 metri Suzuki Vitara: 4,17 metri

4,17 metri Hyundai Bayon: 4,18 metri

4,18 metri Toyota Yaris Cross: 4,18 metri

4,18 metri Ford Puma: 4,19 metri

Seat Arona, dimensioni e concorrenti