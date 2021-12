Anche Seat, con l’iniziativa Senza Pensieri, propone un finanziamento per tutta la propria gamma: ad esempio, molte offerte riguardano la Seat Arona, partendo da circa 119 euro al mese, sia per la versione 1.0 EcoTSI a benzina che per la 1.0 TGI 90 CV a metano, in allestimento Reference. Vediamo l’offerta ufficiale dedicata a quest’ultima.

Come di consueto, è previsto un anticipo di 3.733,96 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 119 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,30%), con una maxi rata finale pari a 11.202,19 euro. Nell’importo mensile sono compresi due anni di garanzia aggiuntivi, fino a un massimo di 40.000 km; inoltre, non è necessaria una vettura in permuta, o da rottamare.

Vantaggi

Oltre allo sconto iniziale, Seat permette di acquistare la Arona con un anticipo non troppo alto, e soprattutto con rate mensili inferiori ai 120 euro - qualcosa in più con le spese di incasso -, comunque molto ridotte.

Non è richiesta la rottamazione, e con la permuta si può compensare l’anticipo. Gli anni di garanzia inclusi nel finanziamento superano quelli delle rate mensili.

Svantaggi

La maxi rata è piuttosto alta, in percentuale, rispetto all’importo scontato: al termine del finanziamento, meglio pensare alla sostituzione.

In sintesi