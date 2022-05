La Renault Clio Cup è uno dei campionati sportivi più avvincenti di tutta Europa. Piccole auto, ormai turbo e con cambio automatico, che si sfidano su alcuni tra i circuiti più iconici al mondo sono solo alcuni degli ingredienti di questa particolare competizione.

Quest'anno abbiamo partecipato alla 31esima edizione con l'auto della Press League, la numero 333. Il nostro Andrea si è affiancato dal 6 all'8 maggio sul circuito di Imola a un altro collega giornalista per provare a battere i tempi dei campioni, ecco come è andata.

Imola e pioggia

La cornice inaugurale di questa edizione molto particolare della Clio Cup è stata l'autodromo di Imola, tra i circuiti più iconici al mondo nonché vero e proprio luogo di culto per gli appassionati di motorsport.

In uno sfortunato weekend bagnato, Andrea ha dovuto combattere con pioggia e avversari aggressivi per mettere in campo una strategia valida sia per le qualifiche che per la gara. Provando sia gomme da bagnato che slick, alla fine ha prevalso la decisione di dotare l'auto delle gomme lisce, una scelta che è risultata essere in seguito piuttosto adeguata.

Ma la vera protagonista di questo primo weekend di gara è stata la Renault Clio gialla, opportunamente elaborata per partecipare alla competizione. Basata su una normale RS Line con motore 1.3 Turbo 4 cilindri, i tecnici Renault Sport, anzi Alpine, l'hanno modificata per raggiungere una potenza complessiva di 200 CV, gestiti tramite un nuovo cambio sequenziale Sadev ST82 a 5 rapporti. Il peso? Soli 1.030 kg.

Addio Renault Sport

Dicevamo di Alpine, perché questa Clio Cup ci ha ricordato dell'addio dato pochi mesi fa dalla divisione sportiva della losanga francese con un annuncio sui canali social.

È stata una corsa sfrenata! Da tutto il team Renault Sport, grazie per averci seguito in questa avventura.

Proprio con queste parole Renault Sport ha salutato infatti per l’ultima volta tutti i suoi fan in giro per il mondo, passando di fatto ad Alpine Cars il testimone relativo alla sportività del marchio francese.

Nonostante il grande fascino dell’Alpine però, si è comunque chiusa una meravigliosa epoca fatta di corse in pista fino alla Formula 1, senza dimenticare i rally dove Clio e Megane in mano ai piloti giusti sono entrate nel mito e, di conseguenza, nei garage di tantissimi appassionati, complici le prestazioni elevatissime offerte al giusto prezzo.

Come seguire la Clio Cup

Per continuare a seguire tutta l'edizione 2022 della Clio Cup, l'invito è quello di andare sul sito di Motorsport.com Italia, alla sezione dedicata al campionato monomarca della Losanga.