Lunghezza: 4.230 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.593 mm

Passo: 2.630 mm

Bagagliaio: min 420 litri/max 1.275 litri (E-tech: 265-1.118)

Renault Captur è un B-SUV e appartiene alla lista delle piccole Sport Utility che una decina di anni fa hanno rimpiazzato le altrettanto piccole monovolume, nel caso francese la Modus, scegliendo fisionomie più alla moda ma con una destinazione d'uso simile.

L'attuale è la seconda generazione, lanciata nel 2020 e cresciuta leggermente nelle misure rispetto alla prima - misurava appena 4,15 metri di lunghezza - e, come naturale, nei contenuti tecnologici

Renault Captur, le dimensioni

Con 4,23 metri di lunghezza, 4,230 mm, esatti, la Renault Captur si trova nel mezzo del segmento di riferimento e offre un buon compromesso tra spazio e ingombri grazie alle altre misure, a partire della larghezza di 1,8 metri (1.800 mm anche qui esatti), fino al passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote davanti e di quelle dietro, che con 2.630 mm è molto generoso. Idem per l'altezza, quasi 1,6 metri (1.593 mm), a garanzia di buon spazio interno.

Renault Captur E-Tech (2020)

Renault Captur, abitabilità e bagagliaio

L'altezza si riflette appunto nei volumi interni di Renault Captur, circa 1 metro di spazio dalle sedute al padiglione e un divano posteriore scorrevole di 16 cm che consente di gestire bene quello longitudinale sono garanzia di buona abitabilità, non disprezzabile nemmeno in larghezza, anche se come sempre più per 4 che per 5 passeggeri.

Il bagagliaio della Captur è uno dei più grandi in rapporto alla lunghezza: 420 litri di base, che diventano 1.118 abbattendo lo schienale del divano posteriore, frazionato in 2 parti e quasi perfettamente allineato al piano di carico. l'unico difetto qui è la soglia piuttosto alta, circa 780 mm contro la media di poco più di 70 dei rivali. Sui modelli e-Tech il volume base scende a 305 litri per il modello ibrido e a 265 per l'ibrido plug-in, a causa del ridursi dello spazio sotto il paino di carico.

Test Renault Captur E-Tech, sedili posteriori Renault Captur E-Tech, bagagliaio



Nella gamma motori ci sono i benzina TCe a 3 cilindri, anche nella interessante variante a Gpl da 100 CV, e i 3 ibridi: il 1,.3 TCe mild hybrid da 140 CV seguito dai due ibridi E-Tech, quello "full" da 145 CV e quello plug-in da 165 CV.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TCe 90 90 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TCe GPL 100 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale 1.3 TCe mild hybrid 140 CV Benzina Anteriore, cambio manuale E-Tech Hybrid 145 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. E-Tech Hybrid Plug-In 160 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom.

La Renault Captur ha una stretta lista di avversarie, tra le quali però ci sono alcune delle best seller del segmento. Eccole:

Audi Q2: 4,23 metri

Fiat 500X: 4,26 metri

Ford Puma: 4,19 metri

Jeep Renegade: 4,24 metri

Peugeot 2008: 4,38 metri

Volkswagen T-Roc: 4,23 metri