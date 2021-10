Un’automobile a GPL potrebbe essere una buona scelta, cercando di sfruttare gli incentivi ancora presenti per le vetture con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km: in ottobre, ad esempio, c’è la Renault Captur da 100 CV, che può contare anche sull’incentivo statale di 1.500 euro, rottamando una vettura fino a euro 4 immatricolata entro il 31/12/2010 e di proprietà da almeno 12 mesi.

La Renault Captur Zen TCe 100 GPL viene quindi a costare 16.650 euro; versando un anticipo di 3.350 euro, si pagano poi 36 rate mensili da 148,72 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,72%), e una maxi rata finale di 11.660 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Nell’importo vengono compresi al’assicurazione sul finanziamento protetto, e un pack service che include tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

L’offerta sull’ultima versione di Renault Captur è interessante soprattutto per lo sconto iniziale, i bassi valori di anticipo e rata, e l’inclusione di servizi: tra questi, i tre anni di garanzia, con un limite di chilometraggio superiore a quello previsto dalle rate stesse.

Svantaggi

Occorre la rottamazione di un veicolo con le specifiche di legge per il contributo statale, fino ad esaurimento dei fondi. Attenzione agli oneri finanziari, come i costi di apertura pratica o di incasso rate, che si aggiungono alle eventuali dotazioni in più dal listino Renault.

In sintesi