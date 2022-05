MINI dispone di varie proposte di finanziamento su tutti i modelli della gamma, anche non includendo gli incentivi statali: la formula MINI Free, ad esempio, prevede anticipo e piccole rate mensili senza obbligo di permuta o rottamazione, e con estensione fino al 30 giugno.

Vediamo l’esempio sulla MINI Cooper 3 porte Camden Edition, che include alcuni optional in più, come fari anteriori a LED e posteriori Union Jack, cambio automatico, clima bizona, sensori posteriori e Driving Modes.

Il prezzo scontato di questa MINI è di 29.350 euro chiavi in mano ed esclusa IPT; versando un anticipo di 9.740 euro, le rate mensili sono 35 da 269,85 euro (TAN 5,79%, TAEG 7,84%), mentre la rata finale ammonta a 13.424,73 euro, per un massimo di 45.000 km e con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto anche a rate.

Vantaggi

Per questa MINI Cooper, dotata di accessori interessanti, MINI non prevede incentivi statali, ma una classica formula con sconto della casa, anticipo e piccole ini rate mensili per tre anni. Non è quindi necessario disporre di un’auto da rottamare, mentre un usato di un certo valore può coprire la spesa dell’anticipo.

Svantaggi

Per questo esempio non sono indicati servizi aggiuntivi; inoltre, le spese di incasso di 5 euro al mese sono più alte della media.

In sintesi