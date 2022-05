Infrastrutture di ricarica, noleggio a lungo termine e transizione ecologica. Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati durante la due giorni di evento dedicato alle flotte aziendali organizzato a Roma l'8 e 9 giugno.

E' in quelle date che torna il Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale, promosso da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle Associazioni ANIASA e UNRAE giunto all’ottava edizione. La formula del Fleet Motor Day anche quest’anno prevede un appuntamento duplice: si inizia con i workshop e poi si scende in pista.

Prima la teoria

Il primo giorno, l'8 giugno, si terranno due workshop presso le Officine Farneto (via dei Monti della Farnesina, 77, a partire dalle ore 17). Si parlerà delle nuove sfide del settore, della e-mobility, delle infrastrutture di ricarica, del noleggio a lungo termine e della sfida della transizione ecologica della mobilità.

Ad aprire i lavori sarà la tavola rotonda dal titolo “Mobility Transformation: due passi in avanti uno indietro?” che vedrà protagonisti Andrea Cardinali (UNRAE), Alberto Viano (ANIASA), Francesco Naso (Motus-E) e Salvatore Saladino (Dataforce).

Tanta pratica in pista

La mattina del 9 giugno (dalle ore 9) si terranno le prove in pista, i test drive e i test Adas sui cinque circuiti dell’autodromo di Vallelunga. I gestori dei parchi auto aziendali potranno conoscvere da vicino e provare ben 200 vetture di 38 brand, 15 delle quali sono anteprime.

Presenti all'evento ci sono infatti Audi, BMW Group (con i brand BMW e MINI), Ford, Ford Pro, Kia, Jaguar Land Rover, Koelliker (con i brand Aiways, Maxus, Mitsubishi, Seres, SsangYong e Wuzheng), Link & Co, Maserati, Mercedes, Nissan, Renault, Skoda, Stellantis (con i brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot), Tesla, Toyota Motor Italia (con i brand Toyota e Lexus), Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.