Quando un'auto nuova debutta ci sono diversi modi per mostrarla al pubblico e agli appassionati in anteprima. Alfa Romeo ha scelto per la Tonale di effettuare un tour in alcune concessionarie selezionate coinvolgendo circa 15.000 clienti. Questo "private preview" tour del Biscione è terminato oggi con un grande successo commerciale, che ha permesso al Brand di totalizzare già un cospicuo numero di ordini.

Per tutta l'Italia

Grazie a quattro team composti da 16 specialisti, il "private preview" tour della Tonale si è articolato in 85 tappe che hanno coinvolto 75 città. Le bisarche Alfa hanno percorso un totale di 15.000 km lungo tutto lo Stivale, per mostrare a una media di 200 invitati a evento il nuovo C-SUV in anteprima.

Si tratta sicuramente di un metodo non convenzionale per lanciare una nuova auto, ma interessante. Se non siete stati tra gli invitati di questa anteprima nazionale comunque non temete, la Tonale è in arrivo in tutte le concessionarie italiane entro poche settimane.

Il nuovo SUV

Con cinque allestimenti e due motorizzazioni disponibili (l'ibrida plug-in arriverà nei prossimi mesi), l'Alfa Romeo Tonale - lo ricordiamo - ha un prezzo di partenza di 35.500 euro nella versione 1.5 Turbo benzina mild-hybrid da 130 CV in allestimento Super.

Numeri che salgono se si sceglie la motorizzazione da 150 CV in uno degli allestimenti più completi, fino a raggiungere i 44.800 euro necessari per portarsi a casa una Speciale (salvo sconti applicati). A breve poi dovrebbe entrare a listino anche la versione ibrida plug-in, dotata del 1.3 Turbo benzina abbinato a un motore elettrico posto sull'asse posteriore e alimentato da una batteria da 15,5 kWh.