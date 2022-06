Anche la Citroen Ami sarà tra le protagoniste su ruote del Salone del Mobile 2022, prestando la propria carrozzeria a 5 designer, scelti dalla gallerista Rossana Orlandi, per dare vita ad altrettante opere d'arte - a tiratura limitata - esposte su speciali pedane.

Un modo originale per celebrare la piccola elettrica francese, capace di conquistare in poco tempo la prima posizione tra i quadricicli leggeri venduti in Italia.

Con le pedane

Le speciali Citroen Ami personalizzate dai designer Daniela Gerini, Yukiko Nagai, Paola Navone, Draga Obradovic e Ludovica Serafini, danno vita al progetto "Les AMI de Ro", creato dalla Orlandi, poggiano come detto su speciali pedane anch'esse parte integrante delle installazioni e realizzate in materiale plastico riciclato, a richiamare l'idea di ecosostenibilità.

Per realizzare le cinque speciali Citroen Ami ci sono voluti diversi giorni, necessari per verniciare le carrozzerie. Un progetto top secret che ha richiesto anche un trasporto speciale, con tutte le vetture coperte da un apposito telo nero, per non essere svelate in anticipo rispetto all'apertura della mostra.

Rossana Orlandi, gallerista di collectible design, ha commentato:

Il movimento è libertà, scoperta e ispirazione. Quando vado in giro per la città, amo ascoltarne i suoni e catturarne sensazioni, vibrazioni e colori. Con AMI il suono della natura rimane inalterato, senza alcun impatto sull’ambiente.

Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroën Italia, ha commentato:

È un orgoglio vedere come Ami -100% ëlectric sia stata ispiratrice e protagonista alla Milano Design Week come vero e proprio oggetto di design. Ci riempie di entusiasmo sapere che artiste di fama internazionale abbiano deciso di personalizzarla valorizzando Ami stessa con tutta la propria identità, con il proprio stile e tecnica creativa. Si tratta dello stesso approccio, audace, originale e creativo, che è nel DNA della nostra Marca.

Le cinque Ami personalizzate si possono ammirare dal 6 al 12 giugno, all’interno della mostra “RoCOLLECTIBLE 2022”, presso Galleria Rossana Orlandi situata in Via Matteo Bandello 14 a Milano.