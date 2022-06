Arriverà nelle concessionarie e sarà ordinabile a partire dal prossimo Autunno 2022, ma l'attesissima Toyota Corolla Cross in questi giorni si può vedere dal vivo in Italia in anteprima al Milano Monza Motor Show 2022.

Un SUV medio, dalle dimensioni comprese tra quelle della grande Rav4 e della coupé CH-R, in un segmento da sempre campione di vendite nel Vecchio Continente.

Compatta ma non troppo

Lunga 4,46 metri, larga 1,82 metri e alta 1,62 metri, è basata sulla moderna piattaforma TNGA-C del Gruppo, la stessa delle altre Corolla più "basse".

Pensata per una grande praticità di utilizzo, con una grande visibilità verso l'esterno e un'altezza interna di generose dimensioni, è in grado di offrire spazio a testa e gambe di tutti i passeggeri portando al debutto tanta tecnologia di ultima generazione, come l'ultima evoluzione del sistema full hybrid Toyota, sia a trazione anteriore che integrale AWD-i.

Full hybrid

Parlando proprio di meccanica, il sistema ibrido di quinta generazione della nuova Toyota Corolla Cross è dotato di batterie al litio più potenti e più leggere rispetto al passato (-40% di peso), un aspetto che fa salire la potenza totale del motore termico di due litri e di quello elettrico dell'8%.

La nuova Cross 2.0 a trazione anteriore FWD è così in grado di generare una potenza di 197 CV complessivi, che le permettono di toccare i 100 km/h in 8,1 secondi. Sulla Toyota Corolla Cross Hybrid a trazione integrale AWD-i c'è invece in più un motore elettrico sull'asse posteriore che aggiunge quasi 42 CV (30,6 kW) alla potenza complessiva.

Il motore elettrico posteriore entra in funzione automaticamente per dare più trazione in condizioni di scarsa aderenza, proprio come avviene sulla sorella minore Yaris Cross Hybrid o sull'ultima generazione di Rav4.

La nuova Toyota Corolla Cross Hybrid è visibile in questi giorni al Milano Monza Motor Show, fino a domenica 19 giugno.