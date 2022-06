Limitazioni e condizioni

Promozione valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 30/06/2022, per vetture immatricolate - fatto salvo quanto sotto specificato per il contributo statale - entro il 31/01/2023, in caso di rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. l contributo statale di € 4.000 è riconosciuto alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2022, e immatricolano in Italia - entro 180 giorni dal contratto di acquisto - un veicolo nuovo di fabbrica omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni ricomprese nei valori indicati nel testo normativo, appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 5. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: D.L. n. 17/2022 e DPCM del 06.04.2022, nonché norme e circolari di attuazioni.