Quando facciamo le nostre prove spesso diciamo che non tutto si risolve leggendo i freddi numeri, anche nel caso di furibonde hypercar accompagnate da migliaia di cavalli. Perché il vero segreto sta tutto nelle sensazioni. La stessa cosa ci capita oggi, perché quota 600.000 iscritti al nostro canale Youtube è "solo" un numero. Ciò che conta però è cosa ci sia dietro questo numero: voi.

Compagni di viaggio da quel lontano 19 dicembre 2006, quando da un computer della redazione qualcuno (che immaginiamo risponda al nome del direttore Alessandro Lago) cliccò "crea canale". Da lì in avanti ne sono successe di cose.

Diamo i numeri

Numeri che dicono 4.555 video pubblicati, col primo datato 23 giugno 2007 (si, ci abbiamo messo un po'), con protagonista la Ferrari 612 Sessanta, edizione speciale della V12 di Maranello. Un video ufficiale del Cavallino, mentre per vedere la nostra prima prova bisogna fare un salto al 12 settembre 2008 con Matt Davis - uno dei nostri primi collaboratori e protagonista del nostro primo format, il Matt Test - alla guida della Abarth 500.

Da lì in poi ne sono nati di format, con il Perché Comprarla a dominare la scena. Il primo - quello della Hyundai i10 - è stato pubblicato l'8 febbraio 2014. Prova che ti riprova, a oggi siamo arrivati intorno a quota 400: uno alla settimana per 8 anni, con giusto l'interruzione dovuta al primo lockdown a stopparlo.

I video più visti

Perché Comprarla, prime prove, prove speciali, retrospettive, interviste, i video di Natale... nei più di 4.500 video pubblicati c'è davvero di tutto e di più, con la Fiat 500 Lamborghini saldamente in testa nelle visualizzazioni totali: 6,7 milioni circa raccolte in 8 anni, seguita dal Perché Comprarla della Fiat Tipo 5 porte (1,5 milioni) e da quello della Volkswagen T-Roc (1,4 milioni).

Il video della prova della Fiat 500 Lamborghini

Un palinsesto capace di raccogliere 383.109.209 visualizzazioni totali, di cui 20.600.000 solo nel corso del 2022.

Ma, come detto, i numeri raccontano solo una parte di questi nostri ultimi 16 anni e dei 600.000 (and still counting) di voi che ci seguono e ci danno quella marcia in più per darvi sempre il meglio.

Grazie. 600.000 volte grazie.