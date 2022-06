Curiosi di vedere dal vivo la nuova Alfa Romeo Tonale? Per poco tempo potrete farlo insieme a noi di Motor1.com in due date a Roma e a Milano.

Un’occasione unica per conoscere i nostri tester Giuliano Daniele e Lorenzo Curatti, che avrete visto in moltissimi video su YouTube, e analizzare nel dettaglio il nuovo SUV ibrido del Biscione. Ecco come funziona e come partecipare.

Roma e Milano

Per incontrare dal vivo la nuova Alfa Romeo Tonale abbiamo organizzato due appuntamenti. Il primo si terrà a Roma il 2 luglio dalle ore 18:30 con Lorenzo Curatti presso il locale All’Eur Caffè & Cucina in Viale della Civiltà del Lavoro 14. Il secondo si terrà a Milano il 6 luglio dalle ore 18:30 con Giuliano Daniele presso il locale Officina Milano in Via Giovenale 7.

Noi porteremo le auto, la nostra esperienza e qualche sorpresa, voi non dovrete far altro che portare le vostre domande più curiose sull’auto. Insieme cercheremo di rispondere a tutti i vostri dubbi e vi faremo salire a bordo di una delle auto italiane più attese dell’ultimo decennio.

Fotogallery: Foto - Alfa Romeo Tonale 1.5 hybrid, la prova su strada

25 Foto

Il nuovo SUV ibrido

La nuova Alfa Romeo Tonale ibrida è stata di recente protagonista del nostro Perché Comprarla e della nostra prova consumi reali. Si è dimostrata all’altezza in tutte le situazioni, portando alto il nome del nostro Paese nel mercato dell’auto.

In lunghezza, supera di poco i 4,5 metri e dunque è tra i SUV più "generosi" della categoria. La larghezza è di 1,84 metri, mentre l'altezza si attesta a 1,6 metri. Con un bagagliaio di 500 litri, quasi da record per il segmento, è adatta anche a famiglie con bimbi piccoli che necessitano di tanto spazio di carico. All’interno non mancano tutte le ultime tecnologie in fatto di sicurezza attiva e passiva e un sistema di infotainment completamente nuovo. Curiosi di vederla? Venite a trovarci.