In occasione del Salone di Parigi del 1986 Citroen presenta una concept decisamente diversa dal solito. Si tratta di una piccola spider quattro posti, con tetto in stile "targa" e un'estetica dalle linee piuttosto squadrate.

L'idea alla base è quella di anticipare la prossima utilitaria della Casa, la AX, l'auto più economica di Francia che negli anni successivi avrebbe rivoluzionato il parco circolante del Paese.

Quattro posti all'aria aperta

Squadrata, con portiere dalla forma unica e con un parabrezza di dimensioni davvero ridotte, la Xanthia (con la h, da non confondere con la berlina Xantia) stupisce il pubblico durante la presentazione, soprattutto per un aspetto davvero unico.

Nascosti sotto il cupolino posteriore, infatti, ci sono due sedili destinati a dei bambini o a persone di bassa statura. Questo fa del piccolo concept dai tratti vagamenti sportivi una spider a quattro posti, probabilmente l'unica mai realizzata nella storia dell'automobilismo moderno.

L'obiettivo di Citroen è quello di dare un'immagine sportiva alla imminente AX, per attirare moltissimi giovani nelle concessionarie. Un aspetto che viene certamente accentuato dalla colorazione rossa scelta per il concept, con cerchi in lega carenati completamente chiusi, due scarichi posteriori e tetto retrattile.

Come è fatta

Lunga appena 3,95 m, larga 1,63 m e alta 1,13 m, la Xanthia viene equipaggiata con un motore a benzina a 4 cilindri in linea da 1360 cc, in grado di sviluppare 70 CV a 5600 giri/min. Il cambio è un manuale a cinque marce e gli ammortizzatori sono idraulici.

All'interno trovano posto dei comodi sedili elettrici dotati perfino di memoria e un computer di bordo molto accurato e con tantissime funzioni, compreso un indicatore della pressione e della temperatura dei pneumatici.