Autunno 1981, Francia. Nel numero 65 della rivista aziendale interna del Double Chevron, Citroen mostra un prototipo sconosciuto, dalle forme curiose e inedite, che nessuno ha mai visto prima. L'obiettivo è semplice, dimostrare di cosa è capace il Citroen Design Center.

Si mostra così, per la prima volta, l'inedita Citroen Xenia, a metà strada tra una berlina e una familiare, con una certa aria da minivan, che si distingue per un'ampia superficie vetrata e un design dalle linee nette e decide, incentrato sull'aerodinamicità.

Sguardo al futuro

Questa creazione firmata Citroen, concepita come uno sguardo al futuro del marchio, ha un precedente, un altro prototipo, la Citroen Karin, presentata nel 1980.

Proprio come la Karin, concepita dal designer Trevor Fiore come GT per i primi anni 2000 (20 anni più tardi), anche la Xenia, come di consueto per l'epoca, non è presentata come un'auto funzionante, ma bensì come modellino in scala.

Dimensioni medie

Lunga 4,2 metri, la Xenia ha dimensioni leggermente maggiori di un'attuale Citroen C3 Aircross, che è lunga 4,16 metri, ma lontane dalle dimensioni della nuova Citroen C4, lunga 4,36 metri.

Una delle caratteristiche principali del concept, oltre all'ampia superficie vetrata già citata, sono le due porte anteriori, con apertura ad ali di gabbiano, che danno accesso ad un abitacolo con quattro sedili singoli, apparentemente comodo e spazioso.

Parlando proprio degli interni poi, la Xenia anticipa anche una serie di dispositivi elettronici ancora avanzati per l'epoca. Per esempio sul cruscotto trova posto un computer di bordo che calcola i consumi, l'autonomia residua o la velocità media, qualcosa che arriverà di serie soltanto sulle successive CX e BX.

Un'altra caratteristica interessante dell'abitacolo, infine, disegnato da Michel Harmand, è la miriade di pulsanti e comandi per controllare i vari sistemi della vettura posti dietro al volante, proprio sotto il quadro strumenti. Una soluzione mai vista di serie nel settore automobilistico mondiale ancora oggi.