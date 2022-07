L’Audi RS 3 regala emozioni ancora più forti. ABT Sportsline ha presentato la RS3-R, un’edizione limitata in 200 esemplari, che promette prestazioni da vera supercar e un’estetica a base di fibra di carbonio. Con un incremento di 100 CV rispetto al modello “normale” e uno scatto 0-100 km/h di appena 3,3 secondi, l’Audi messa a punto da ABT è davvero scatenata.

I segreti della potenza extra

L’upgrade è stato reso possibile dall’adozione del pacchetto ABT Power R che comprende l’intercooler ABT e l’ABT Engine Control Unit. Questa speciale combinazione ha permesso alla RS 3 di salire ad un totale di 500 CV e 600 Nm, abbassando il valore dello 0-100 km/h di mezzo secondo e portandolo al livello di una R8.

La velocità massima, invece, si può cambiare con un tocco sullo smartphone. Utilizzando la myABT App per dispositivi Apple e Android e collegandola all’unità ABT installata nel motore si può salire fino a 300 km/h e modificare le modalità di guida tra Eco, Sport e Race.

Inoltre, l’iconico sound del 2.5 TFSI a 5 cilindri è ancora più penetrante grazie ad un impianto di scarico aggiornato che comprende un doppio terminale in nero lucido da 95 mm di diametro.

Cattiva come poche

ABT ha rivisto anche l’assetto dell’Audi grazie a nuove sospensioni e barre stabilizzatrici. Le prime hanno l’altezza regolabile per abbassare l’auto di 20-40 mm rispetto alla vettura di serie.

E poi ci sono le immancabili modifiche estetiche. L’ABT Aero Package comprende una serie di appendici aerodinamiche in carbonio e inserti in nero lucido, a partire dallo splitter e dalle grandi minigonne. Ci sono poi i cerchi in lega da 20” ABT High Performance HR20 montati su pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport R 245/30 R20 e numerosi badge su carrozzeria e interni che identificano la RS3-R.

Ad esempio, sul lato del passeggero è presente la placchetta “ABT RS3-R 1/200” e lo stesso stemma è riportato sui battitacco. Non mancano anche rivestimenti extra in alcantara e pelle su sedili e volante per esaltare ulteriormente la sensazione di esclusività e sportività.