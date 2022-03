Da 150 a 390, è questo il range di potenze disponibili per la Cupra Formentor, il crossover sportivo che nella sua massima espressione utilizza il 5 cilindri di 2,5 litri di Audi, lo stesso motore dell'Audi RS3, con 390 CV e 430 Nm al suo servizio. In questa veste, chiamata VZ5, tocca i 250 km/h di velocità massima e passa da 0 a 100 in 4,2", come una Porsche 911 Carrera. Insomma, dati di tutto rispetto per un'auto da 63.600 euro.

In quel di ABT però hanno deciso di dare ancora di più alla Formentor VZ5, mettendo mano al 5 cilindri alzando tutto ciò che si poteva alzare: cavalli, coppia, velocità massima e accelerazione 0-100. Nasce così un crossover ancora più sportivo, con un look per nulla esagerato ma che rappresenta un ottimo biglietto da visita per ciò che si trova sotto al cofano.

Sotto i 4

Il "segreto" è il solito kit ABT Power S, che porta il 2.5 tedesco a 450 CV e 530 Nm di coppia, per uno 0-100 risolto in 3,9" (appena 0,2" in più rispetto a Porsche 911 Carrera S) e con la velocità massima che può essere portata a 270 km/h. Potenziamento che, assicura il tuner, tiene conto della salute del motore e che comprende quindi numerosi accorgimenti per non affaticare in maniera eccessiva il poderoso 5 cilindri.

Il tuning della Cupra Formentor VZ5 firmato ABT continua anche all'esterno, con speciali cerchi da 20" in nero opaco o nero lucido, ma c'è la possibilità di optare anche per ruote da 21". Per il resto il crossover spagnolo rimane invariato nell'estetica, senza quindi prese d'aria ulteriormente maggiorate, vistose appendici aerodinamiche o altro.

Quanto costa

Se siete tra i 7.000 fortunati possessori della Cupra Formentor VZ5 (la produzione è infatti limitata) e avete in mente di alzare l'asticella delle prestazioni, il kit ABT prevede una spesa di 4.490 euro per l'aumento di potenza e coppia, ai quali si possono aggiungere i 490 euro per alzare la velcità massima. Infine le ruote da 20" costano 3.960 euro mentre quelle da 21" hanno un prezzo di 4.760 euro.

