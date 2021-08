Quando si parla di hot hatch, di compatte di segmento C vitaminizzate, la Leon merita sempre un posto d'onore, con la più recente Cupra che porta avanti la tradizione iniziata da Seat nel 1999 con la prima versione di Leon farcita di cavalli.

Dando un'occhiata alla gamma attuale, il 2.0 TSI eroga sulla berlina più potente 300 CV tondi tondi e 400 Nm di coppia massima, che salgono a 310 CV sulla versione station wagon Sportstourer che, in più, può contare anche sulla trazione integrale 4Drive.

Più potenza e molle ribassate

Volete la Cupra Leon ma non è abbastanza potente? Nessun problema perché ABT, famoso tuner tedesco e primo preparatore al mondo del Gruppo Volkswagen, ha rilasciato un kit per far andare ancora più veloce l'arrabbiatissima spagnola. Disponibile sia per la berlina che la station wagon, aumenta la potenza di 60 CV e la coppia di 50 Nm, facendole toccare rispettivamente i 360 e i 370 CV con una coppia identica di 450 Nm.

La preparazione, ovviamente, non consiste solo in un upgrade di potenza. Per massimizzare la tenuta di strada, ABT monta sulla Leon un kit di molle specifiche che riducono l'altezza da terra di 3 cm a vantaggio della stabilità e che fanno sembrare la macchina, da fuori, ancora più incollata all'asfalto. Anche i cerchi sono nuovi, da 20" e disponibili sia in colore nero opaco che lucido.

Quando costa il kit

Il prezzo totale del pacchetto è di 5.990,00 euro IVA inclusa, più spese di montaggio. Si tratta di un upgrade base e sicuramente, nei prossimi mesi, l'Azienda rilascerà ulteriori aggiornamenti sia meccanici che estetici per chi vuole qualcosa di ancora più esclusivo.