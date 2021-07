Apre a Rende (CS) un nuovo Cupra Garage italiano, uno dei concessionari flagship che supera il concetto di classico “autosalone” per abbracciare la filosofia di concept store.

Affianco alle auto, infatti, vi sono altre aree espositive che ospitano merchandising o i prodotti della gamma Seat Mò, ma all’evenienza lo showroom, che comprende anche uno generoso spazio esterno, potrà persino essere adibito per eventi e serate a tema.

Il DNA è quello tipico di Cupra

A caratterizzare i 1.950 mq del Cupra Garage di Rende è uno stile tipicamente ispirato alla brand identity del marchio spagnolo, a cominciare dai muri con rifiniture in cemento grezzo e l’ormai inconfondibile rame opaco che impreziosisce i dettagli degli ambienti.

Anche le strutture in legno contribuiscono a rendere accogliente il Cupra Garage di Rende.

Negli spazi espositivi, che si estendono anche al secondo piano, trovano accoglienza, in bella mostra, svariate decine di auto, dal "nuovo" alle occasioni di seconda mano certificate dal programma Das WeltAuto del Gruppo Volkswagen. Non solo: anche i monopattini e gli eScooter (qui la prova dell'eScooter 125) hanno un’area riservata.

Tra gli altri servizi offerti dal Cupra Garage di Rende, che si trova in Via Umberto Nobile 1, un’officina allestita per qualsiasi necessità ed evenienza e la possibilità di prenotare i test driver dei modelli preferiti.

Un'inaugurazione in grande stile

Venerdì 2 luglio il Cupra Garage di Rende ha ufficialmente aperto i battenti alla presenza di Emanuele Ionà e Vivienne Ionà, padroni di casa e amministratori di Autoionà, Pierantonio Vianello, Seat e Cupra Brand Director, e cinquecento persone tra ospiti e partecipanti.

La serata ha visto la partecipazione di Lorenzo Curatti di Motor1.com Italia nelle vesti di moderatore dell’intervento inaugurale e del cantante Pago, al quale è stato affidato l’intrattenimento musicale.