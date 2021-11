ABT, il tuner tedesco specializzato in elaborazioni dei modelli della Casa dei Quattro Anelli, ha annunciato il lancio delle nuove RS6-S e RSQ8-S.

La station wagon e il SUV-coupé Audi firmati ABT, disponibili a partire da metà gennaio 2022, includono miglioramenti dal punto di vista aerodinamico e potenze aumentate fino a 760 CV.

Motore e aerodinamica

Il preparatore è intervenuto sul V8 da 4 litri che equipaggia entrambe le auto, installando l’unità di controllo ABT Engine Control (AEC) che permette al propulsore di sviluppare 710 CV e 880 Nm, rispetto ai 608 CV della versione di serie. E per chi non fosse ancora soddisfatto, l’azienda offre un ulteriore step che consente ai modelli di toccare quota 760 CV e 920 Nm di coppia.

Gli esterni si caratterizzano per la presenza di un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio che include un spoiler anteriore personalizzato con il nome, scritto in rosso, dei modelli RS6-S e RSQ8-S, minigonne laterali dotate di appendici e un alettone posteriore composto da due elementi separati. A sottolineare la sportività anche l’impianto di scarico in acciaio inox con quattro terminali da 102mm.

Altezza da terra ridotta

Le sospensioni sono state aggiornate con l’introduzione, per quanto riguarda la RSQ8-S, dell’ABT Level Control che abbassa l’altezza del sistema pneumatico a controllo elettronico, con le modalità Comfort e Dynamic che scendono rispettivamente di 25 mm e 15 mm rispetto alle configurazioni di serie.

La RS6-S, invece, viene dotata di un set di molle regolabili in grado di ridurre l’altezza da terra fino a 25 mm all’anteriore e 30 mm al posteriore, a cui si aggiungono anche barre antirollio su entrambi gli assi per dare una migliore aderenza su strada. I cerchi, in misura da 22” per la wagon e da 23” per il SUV, sono prodotti tramite fluo-tornitura per contenere le masse non sospese.

Abitacolo personalizzato

Gli interni sono stati personalizzati con una serie di elementi che comprendono sedili sportivi, illuminazione d’ingresso, battitacco e pomello del cambio rifiniti in carbonio e logo ABT sul pulsante di avviamento e sul volante. Ulteriori opzioni per l’abitacolo includono il cruscotto in fibra di carbonio per entrambe, mentre per l'Avant sono disponibili anche i paddle del cambio realizzati con lo stesso materiale.

Il kit di elaborazione per i modelli RS6 e RSQ8 viene reso disponibile dal preparatore tedesco a un prezzo di 42.900 euro, esclusa installazione. La wagon e il SUV Audi potranno essere modificati nella sede centrale ABT di Kempten o presso i partner dell'azienda.