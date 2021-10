Un bestione potentissimo, ma con un occhio di riguardo all’ambiente e alle emissioni. È l’Audi Q8 TFSI e, il SUV ibrido plug-in disponibile nelle motorizzazioni 55 e 60.

ABT Sportsline, il tuner tedesco specializzato soprattutto nei modelli del Gruppo Volkswagen, ha messo le mani su queste versioni aumentandone le prestazioni e cambiandone l’estetica.

Look da SUV stealth

La messa a punto di ABT parte dagli esterni con un kit aerodinamico specifico. La Q8 ha nuove minigonne, uno spoiler più aggressivo e inserti (anche in fibra di carbonio) vicino ai passaruota anteriori. Ovviamente i singoli accessori sono acquistabili separatamente, ma montati allo stesso momento contribuiscono a rendere ancora più cattivo il look del SUV tedesco.

Tre i cerchi in lega disponibili. Ci sono i GR da 22” in nero lucido, i GR-F neri da 23” e gli HR-F da 22” e 22” in tinta antracite. In più, ABT fa sapere che è possibile richiedere altre personalizzazioni per la carrozzeria, per gli interni e per le sospensioni attingendo direttamente dal proprio ampio catalogo.

Così il V6 è ancora più presente

Come detto, il tuning ha riguardo anche le prestazioni dell'Audi. A far “compagnia” al 3.0 V6 turbo da 340 CV e 450 Nm di coppia c’è la centralina ABT Engine Control che alza la potenza del motore termico fino a 408 CV e 500 Nm.

Secondo il tuner, grazie a questo speciale intervento, l’output complessivo della motorizzazione ibrida sale a ben 530 CV (+68 CV rispetto alla 60 TFSI e di partenza). Anche se non sono stati dichiarati ufficialmente, è probabile che la cavalleria extra abbia migliorato anche la reattività della Q8. Lo scatto 0-100 km/h da 5,8 secondi, quindi, potrebbe essersi ulteriormente abbassato, mentre non l’autonomia in modalità solo elettrica dovrebbe essere sempre di circa 50 km.