Più potenza e ancora più stile per l’Audi SQ5 TDI in versione Sportback. Questa la ricetta scelta da ABT Sportsline, il tuner tedesco specializzato nei modelli della Casa dei quattro anelli e in quelli di tutto il Gruppo Volkswagen.

Così la SQ5, una delle varianti più estreme del SUV (nonché una delle poche sportive diesel rimaste), si avvicina sempre di più al livello di alcune supercar.

Cerchi XL e altezza ridotta

La cura di ABT parte dall’estetica della Q5. In particolare, l’Audi ha ricevuto un nuovo set di cerchi in lega HR da 21” in nero lucido per lasciare la propria "impronta" sull'asfalto in modo ancora più evidente.

In generale, l’assetto è stato rivisto per rendere il SUV più stabile e minaccioso nel look. Il tuner ha installato delle nuove sospensioni sportive con altezza regolabile che possono alzare e abbassare la SQ5 in un range di 6 cm.

E per sentirsi ancora più speciali sono state installate le luci d’ingresso che, all’apertura delle portiere, proiettano il logo ABT sul terreno.

Tutta la potenza del diesel

Come si diceva, la SQ5 TDI è una delle varianti più potenti della gamma grazie ai suoi 341 CV. Il powertrain diesel mild hybrid è stato ulteriormente spremuto attraverso la centralina ABT Engine Control che permette un’erogazione della potenza superiore senza però sforzare eccessivamente il motore.

Il conto totale dell'Audi sale così a 385 CV con uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 5 secondi, una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h e una coppia di 760 Nm (+60 Nm rispetto al modello di partenza).

ABT fa sapere che la dotazione della SQ5 TDI è completamente integrabile e personalizzabile e per costruire su misura il proprio super SUV è possibile utilizzare il configuratore sul sito ufficiale del tuner.