Il nome ABT è in circolazione da quasi 125 anni (l’importante anniversario ricorrerà nel 2021) e da quasi 30 anni è tra i più importanti del mondo del tuning, con un legame speciale con i modelli firmati Audi.

E così per prepararsi a festeggiare i 125 anni di attività (nasce nel 1896 come Auto-ABT) arriva una nuova e potentissima creatura. Il suo nome è Audi RSQ8-R e di mestiere fa il SUV da 740 CV e 920 Nm di coppia.

Ancora di più

Se vi sembra una sorta di déjà vu non avete tutti i torti: l’Audi RS Q8 era già finita tra le mani dei ragazzi di ABT, uscendone con 700 CV e 800 Nm di coppia. Ma se di mestiere fai il tuner impari a non accontentarti mai, animato dal sacro fuoco della voglia di fare sempre di più, facendo nascere auto con potenze da urlo. Una potenza superiore – giusto per fare un esempio – a quella del V8 della Ferrari F8 Tributo.

Così l’Audi RSQ8-R di toccare i 315 km/h di velocità massima, portando a spasso un’estetica che di certo non passa inosservata. D’altra parte che senso ha avere sotto al cofano 740 CV e 920 Nm di coppia se poi te ne vai in giro con un SUV anonimo nelle forme? Non che la RS Q8 normale non faccia di tutto per fari notare, ma in ABT le esagerazioni non sono mai troppe.

Che bocca grande che hai

Come il lupo cattivo l’Audi RSQ8-R sembra pronta a divorare qualsiasi cosa le si pari davanti, con griglia e prese d’aria che rimangono delle stesse dimensioni della RS Q8 di serie, ma grazie alla cura a base di fibra di carbonio (splitter e altri elementi) danno l’impressione di essere ancora più grandi.

Hanno le stesse misure (23”) anche i cerchi in lega con disegno specifico mentre gli scarichi si sdoppiano ed ora hanno 2 terminali (da 102 mm ciascuno) ai lati.

All’interno la RSQ8-R monta sedili sportivi in pelle, nuovo volante con inserti in fibra di carbonio e Alcantara, altra fibra di carbonio per plancia, tunnel e base dei sedili. In più c’è la targhetta che riporta il numero progressivo del modello. Saranno infatti appena 125 le Audi RSQ8-R prodotte, in vendita ad un prezzo top secret.