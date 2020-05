L’Audi RS Q8 è il SUV più veloce e potente mai costruito dal marchio dei Quattro Anelli, ma non per questo i tuner rinunciano ad ingegnarsi per tirar fuori ancora più potenza e dare qualche muscolo in più al look.

L'abbiamo vista in anteprima dal vivo, e dopo che anche ABT ha messo mano su questo SUV Audi sportivo all’inizio dell’anno, ora è il turno di Manhart di scatenare tutto il potenziale della cugina più economica della Lamborghini Urus, che abbiamo provato anche in pista e fuori strada.

I prezzi rispetto alla Urus

L’Audi RS Q8 è - in termini relativi - più economica, perché parte da poco più di 144.000 euro contro i circa 209.000 euro della Urus. Il surplus richiesto dal tuner Manhart per la sua interpretazione pesantemente modificata dell’Audi RS Q8 che abbiamo provato su strada è di 280.000 euro, per cui è prevista una produzione di 10 unità di quella che viene chiamata Manhart RQ 900.

In breve

899 CV e 1.080 Nm

kit di carrozzeria in carbonio

cerchi da 23 pollici

4 terminali di scarico

Cosa cambia fuori

In cambio, l’auto riceve un kit di allargamento della carrozzeria e un cofano motore in fibra di carbonio, con cui sono realizzati anche lo splitter anteriore, le minigonne laterali, i passaruota allargati e l’estrattore posteriore.

Gli interventi riguardano anche i cerchi in lega da 23 pollici con design a doppie razze e l’impianto di scarico aftermarket che sostituisce i terminali ovali che Audi offre di serie con quattro “marmitte”.

Le modifiche interne e meccaniche

Manhart ha previsto anche un abbassamento dell’assetto con sospensioni che avvicinano l’auto da terra di 3 cm, mentre all’interno i rivestimenti di serie lasciano posto a pelle e Alcantara scelti dal tuner, insieme a tappetini dedicati e finiture color oro.

Le modifiche più sostanziose si trovano ovviamente sotto il cofano, dove il motore 4.0 bi-turbo V8 ora non ha una potenza 660 CV (441 kW) e 800 Nm di coppia della RS Q8 di serie. Si è passati a 899 CV di potenza e 1.080 Nm di coppia, grazie a turbo maggiorati e altri interventi meccanici, ritarando ad esempio il cambio automatico ad 8 rapporti collegata alla trasmissione integrale Quattro.

Le prestazioni

Non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle prestazioni da parte di Manhart, in rapporto al tempo di 3,8 secondi nello 0-100 km/h dell’Audi RS Q8 di serie, che va da 0 a 200 km/h in 13,7 secondi e raggiunge i 305 km/h. La RQ 900 sarà ovviamente più veloce.