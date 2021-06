Potentissima, lussuosissima e nerissima: così ABT si immagina l’Audi SQ7. La SUV tedesca è passata nell’officina del tuner per ricevere una cura molto speciale che ne esalta lo stile muscoloso e le prestazioni da supercar.

Pronta a sfidare le migliori

Di base, la SQ7 è già una delle SUV più potenti al mondo. I 570 CV del 4.0 V8 biturbo sono più che sufficienti per dare vigore al bestione da 2,2 tonnellate. Infatti, le prestazioni sono di tutto rispetto con una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente) e uno scatto 0-100 km/h di 4,1 secondi.

Nel mondo delle supercar, però, i cavalli non sono mai abbastanza e per questo motivo ABT ha introdotto l’aggiornamento ABT Power S per l’Audi. La nuova centralina ABT Engine Control ha permesso di arrivare fino a 650 CV e 850 Nm di coppia. L’incremento è tale da rendere la SQ7 una rivale diretta della Lamborghini Urus.

Affilata e cattiva

ABT però non si è fermata al motore e ha rivisto completamente la linea della SQ7. Ecco quindi un pacchetto aerodinamico esclusivo con splitter anteriore, spoiler, minigonne e un nuovo cattivissimo diffusore. In quest’ultimo sono integrati anche i quattro giganteschi terminali di scarico da 102 mm di diametro e rifiniti in nero lucido.

Gli pneumatici maggiorati sono accolti da nuovi ed esagerati passaruota. Qui troviamo anche i cerchi in lega neri da 22” per un impatto visivo ancora più dominante.

L’intero pacchetto estetico costa 20.900 euro a cui bisogna aggiungere 3219 euro per l’installazione e la verniciatura delle varie componenti. Così l’ABT SQ7 costa (in Germania e con l’IVA al 19%) 121.319 euro. Per l’Italia il prezzo dovrebbe superare abbondantemente i 130 mila euro, senza contare le numerose possibilità di personalizzazione anche per l’abitacolo.