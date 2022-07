Il futuro di Skoda passa attraverso il concept Vision 7S. Secondo quanto rivelato dal marchio, il prototipo avrà un design “robusto, funzionale e autentico”. Oltre alla pura estetica, la nuova Skoda punterà sulla guida autonoma e su un abitacolo piuttosto innovativo. Proprio gli avveniristici interni sono i protagonisti di un primo teaser ufficiale.

Per famiglie numerose

La Skoda Vision 7S ha sette posti, ma la configurazione è qualcosa di mai visto prima. Oltre alle due file di sedili per passeggeri adulti, sono stati ricavati una terza fila per accomodare dei bambini e una sorta di “culla” al centro della vettura. Il posto dedicato a passeggeri neonati è – secondo Skoda – il più sicuro di tutto l’abitacolo.

Gli interni sono realizzati con materiali sostenibili e presentano numerose soluzioni pratiche o “Simply Clever”, per dirla in stile Skoda. Ad esempio, i poggiatesta della prima fila integrano dei supporti per installare dei dispositivi (come smartphone e tablet) per intrattenere i passeggeri posteriori. Inoltre, sempre nei sedili troviamo delle pratiche tasche per ospitare vari oggetti e accessori. Ma non è finita qui.

La guida autonoma diventa “Relax Mode”

A seconda che sia attiva la guida manuale o quella automatica, gli interni della Skoda si trasformano. Nel primo caso, il volante è posizionato normalmente e lo schermo centrale è disposto in verticale per mostrare in modo chiaro tutte le informazioni sulla guida. Con la guida senza conducente (o “Relax Mode”), il volante e il quadro strumenti scorrono in avanti e i sedili si muovono indietro lasciando così più spazio per chi siede davanti.

Inoltre, lo schermo ruota in orizzontale permettendo di vedere contenuti multimediali e rilassarsi durante un viaggio.

Quando scopriremo tutte le caratteristiche della Vision 7S? A marzo, Skoda aveva parlato della presentazione di un modello inedito entro fine 2022. Dovrebbe trattarsi di un SUV di dimensioni più contenute rispetto all’Enyaq, ma ancora non è chiaro se si evolverà in un’auto di serie.