Un nuovo SUV si aggiungerà presto alla gamma Skoda. Più piccolo di Kodiaq ed Enyaq, il modello è stato annunciato con un teaser durante la conferenza stampa annuale del marchio boemo.

Tuttavia, non sappiamo né il nome né se si tratti di una Skoda elettrica o alimentata con motori termici. La Casa ha solo definito il suo design come “Modern Solid” rimandando alla seconda metà del 2022 la presentazione completa.

Il secondo crossover elettrico di Skoda

Il teaser mostra la sagoma di un SUV/crossover dalle linee squadrate e molto sfumate. Anche se non è facile capire se si tratti di un concept o di un modello di serie, siamo portati a credere che sia un modello ad emissioni zero. In passato, infatti, Skoda aveva parlato dell’introduzione entro il 2030 di tre nuove elettriche più economiche e più piccole della Enyaq.

Nella conferenza stampa di questa mattina, il ceo Thomas Schafer ha detto che una di queste sarà una citycar ultracompatta. Di conseguenza, è assai probabile che Skoda voglia offrire un’alternativa all’Enyaq (e all’Enyaq Coupé).

Possibili motorizzazioni e prezzi

Viste le dimensioni più contenute rispetto all’Enyaq, è possibile che questa nuova Skoda utilizzi batterie più piccole. Pensiamo che il modello possa “prendere in prestito” il powertrain della cugina ID.3 con batterie di capacità compresa tra 45 e 77 kWh, potenza tra 150 e 204 CV e autonomia intorno ai 500 km. I prezzi dovrebbero essere più bassi dei 38.000 euro necessari per la Enyaq iV 50.

Quando vedremo questo nuovo crossover? Come detto, Skoda ha parlato di una possibile presentazione nella seconda metà del 2022. A metà ottobre è previsto il Salone di Parigi e siamo portati a pensare che potrebbe essere un palcoscenico interessante per mostrare dal vivo il modello.