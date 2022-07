Mentre nei mercati europei Hyundai sta infoltendo sempre di più la proposta di SUV con motorizzazioni ibride e elettriche e punta a ritagliarsi il suo ruolo anche nella rosa dei marchi performance oriented con la linea N, nei paesi emergenti sulla mappa dell'automotive il colosso sud-coreano punta alla praticità e ai prezzi contenuti.

L'esempio perfetto è la nuova Hyundai Stargazer, una monovolume compatta dedicata al mercato indonesiano costruito sulla base della Kia Carens, da poco rilanciata in India.

I numeri

Il debutto della Stargazer allarga la proposta di MPV di Hyundai: il nuovo modello infatti si inserisce come entry-level nella rosa che vede già presenti Staria e Custo. La lunghezza di 4,4 metri la rende la più compatta della famiglia, mentre il motore sarà un 1,5 litri aspirato a benzina da 115 CV e 145 Nm abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti o a un CVT. Quattro invece sono gli allestimenti: Active, Trend, Style e Prime, e a seconda della scelta i cerchi passano dai 15 pollici con pneumatici 185/65 ai 16 pollici con calzata 205/55.

L'infotainment è affidato ad uno schermo touchscreen da 8 pollici che fa il paio con un quadro strumenti da 4,2, mentre la capienza del bagagliaio varia dai 585 ai 200 litri, a seconda della configurazione a 5 o 7 posti.

I dettagli

Il design del frontale riprende le linee della Hyundai Staria, anche se il gruppo ottico anteriore ricorda la Mitsubishi Xpander, mentre il posteriore si ispira alla Hyundai Bayon con una grafica particolarmente accattivante. Tra gli ADAS annunciati ci sono il mantenitore della corsia e il rilevatore dell'angolo cieco.

Gli interni invece sottolineano la voglia di mantenere lo Stargazer a listini popolari: non mancano prese di ricarica USB e pad per la ricarica wireless sotto la consolle centrale, ma a dispetto del nome, che in inglese si può tradurre come "colui che fissa le stelle" il tetto non è panoramico. Altra particolarità per la categoria è che Hyundai Stargazer non ha porte a scorrimento.

Il prezzo

Sul mercato indonesiano Hyundai Stargazer verrà lanciato con prezzi da 255.900.00 di rupie (i nostri 17.000 euro) fino a raggiungere le 307.100.000 rupie, l'equivalente di 20.500 euro al cambio attuale.